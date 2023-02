Schönwald vor 1 Stunde Drama an der Ski-Piste: Mann gerät unter Schneemobil und wird schwer verletzt Wie ein 55-Jähriger in Schönwald einem Skifahrer in Not zur Hilfe eilen will und dabei selbst einen schlimmen Unfall erleidet.

Der Rettungshubschrauber Christoph 11 am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen (Symbolbild): Beim Unfall am Schönwälder Skilift musste der Schwerverletzte per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. | Bild: Matthias Jundt