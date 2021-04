von SK

Schwarzwald-Baar – Sowohl Lehrer als auch Schüler sehnen sich in der aktuellen Situation nach Normalität und Unterricht in den Schulen vor Ort. Doch die Umsetzung bedarf einiges an Vorbereitung. Maskenpflicht, Abstand halten und regelmäßiges Lüften sind nur einige der Maßnahmen. Gerade beim Lüften herrscht viel Unsicherheit. Wann, wie und wie lange muss gelüftet werden, um die Sicherheit aller Anwesenden zu garantieren? Das mittelständische Messtechnikunternehmen B+B Thermo-Technik aus Donaueschingen hat sich dieses Problems angenommen und eine CO 2-Ampel entwickelt. Um Erfahrungswerte zu sammeln und gleichzeitig eine Schule bei der Öffnung zu unterstützen, übergab B+B zwei Messgeräte an die Gewerbeschulen Villingen-Schwenningen.

Die Geräte messen, wann der richtige Zeitpunkt fürs Lüften gekommen ist. | Bild: B+B Thermo-Technik GmbHHeinrich-Hertz-Str.478166 Donauesching

Dieses Gerät namens Kiro Air zeigt über ein Ampelsystem an, wann die CO2-Konzentration in der Luft zu hoch ist und der Raum dringend gelüftet werden sollte. Besonders in Räumen, in denen viele Menschen zusammenkommen und sich über längere Zeit aufhalten, ist das Kiro Air eine gute Unterstützung, um das Lüften der Räume zu regeln. Die verwendeten Grenzwerte sind Empfehlungen des Umweltbundesamtes aufgrund der Corona-Pandemie.

Lehrerin Bettina Schrenk, Schulleiter Svjetlan Magazinovic und der Fachabteilungsleiter für Metalltechnik, Andreas Grauer, nahmen mit Spannung die neuen Geräte entgegen und ließen sich die Kiro Air von Benjamin Kunz (Technischer Vertrieb B+B) erklären. Gemeinsam wurden die Geräte in Betrieb genommen und bereits überlegt, wie die Handhabung im Schulalltag am besten ablaufen sollte.

Nun gilt es, die Geräte im Alltag zu testen und aus diesem Praxistest weitere Erkenntnisse über die Geräte aber auch über die Handhabung und Praxistauglichkeit zu gewinnen. Von der Kooperation profitieren also sowohl die Schule als auch der Hersteller.

Lehrerin Bettina Schrenk freut sich besonders auf die Testphase mit den Messgeräten und erhofft sich so eine Erleichterung für sich und das Kollegium und auch einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt für alle Anwesenden im Raum.