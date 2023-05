Die Donaubrücke an der L277 bei Tuttlingen wird nach einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) unter Vollsperrung der Landesstraße neu gebaut. Während der Bauzeit werde der Verkehr umgeleitet. Dies habe die Behörde in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg entschieden. Das Landratsamt sowie die Stadt Tuttlingen seien über die Pläne informiert worden.

Baubeginn nicht vor 2025

Frühestens 2025 könnten die Bauarbeiten erfolgen und voraussichtlich 17 Monate dauern. Der Baubeginn sei noch von verschiedenen Abstimmungen und Genehmigungsvorgängen abhängig, heißt es aus dem RP. Die Umleitungsstrecken müssen noch festgelegt werden. Die Behörde strebe an, dass die neue Brücke bereits im Winter nach der ersten Bauphase behelfsweise befahren werden kann.

Der schlechte Zustand der 1956 errichteten Brücke mache einen Ersatzneubau erforderlich, so das RP. Die Tragfähigkeit der Brücke entspreche nicht mehr dem vorhandenen Verkehrsaufkommen. Der Neubau unter Vollsperrung sei die zeit- und kostensparendste Variante verbunden mit den geringsten Eingriffen in die Natur.

Tuttlingen 600 PS zerlegen Waschstraße: So hat der Betreiber den Unfall mit dem Mercedes-AMG erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Nach Bewertung und Abwägung aller Kriterien sei die Entscheidung vor dem Hintergrund gefallen, dass in Baden-Württemberg eine große Anzahl von Brücken in absehbarer Zeit erneuert werden muss. Verworfen werden mussten die Überlegungen, eine neue Brücke neben die alte Brücke zu bauen und erst nach Fertigstellung das alte Bauwerk abzubrechen oder eine Behelfsbrücke für die Bauzeit neben der Landesstraßenbrücke zu errichten, um den Verkehr auf der Landesstraße während der Bauzeit weiter zu ermöglichen.

Donauradweg wird nicht gesperrt

Das RP kündigte an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Bauzeit möglichst kurz und die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. So soll der Linienbusverkehr auf nur geringen Umwegen über das bestehende Wirtschaftswegenetz geführt werden. Die Bauarbeiten würden mit der Deutschen Bahn abgestimmt, damit sie sich nicht mit Baustellen an der Schiene zeitlich überlappen. Der Donauradweg werde während der gesamten Bauzeit zur Verfügung stehen.