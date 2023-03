Die Digitalisierung hat auch im Unternehmensumfeld in den vergangenen Jahren eine signifikante Entwicklung genommen. Eine aktuelle bundesweite Umfrage der Industrie- und Handelskammern zeigt, dass sich die Unternehmen der Chancen, die in der Digitalisierung stecken, durchaus bewusst sind. Allerdings wächst für die Unternehmen der Aufwand, mit der Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt zu halten: Es fehlt an Zeit, finanziellen Ressourcen und Überblick.

„Durch alle Branchen hindurch gibt es ein Grundrauschen. Die Betriebe leisten bereits Beachtliches, sehen aber auch das Potenzial, das in weiteren Mühen steckt“, sagt Philipp Hilsenbek, der Geschäftsbereichsleiter der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg für die Standortpolitik.

Kooperation mit der Google-Zukunftswerkstatt

Eine Kooperation der IHK mit der Google-Zukunftswerkstatt soll den Betrieben jetzt einen niederschwelligen Zugang und Grundlagenwissen für ihre Digitalisierungsprojekte vermitteln. Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist eine der ersten bundesweit, die diese Kooperation realisiert.

Thomas Butsch: Digitalisierung spart Ressourcen

Thomas Butsch schätzt die Digitalisierung als Instrument, um Ressourcen zu sparen. | Bild: Uli Schneider

Thomas Butsch ist Geschäftsführer der HEBUmedical GmbH in Tuttlingen und IHK Vizepräsident. Er sagt: „Digitalisierung spart Ressourcen.“ Mit einem Mausclick habe er alles beieinander, was er bei einer entsprechenden Kundenanfrage benötige. In Zeiten des Fachkräftemangels sei das ein erheblicher Vorteil.

Thorsten Gerberich: Die Geschichte der Phono- und Uhrenindustrie darf sich nicht wiederholen

Thorsten Gerberich: „“Wir müssen an einem Strang ziehen, damit sich die Geschichte der Phono- und Uhrenindustrie nicht wiederholt.“ | Bild: Johanna Haag

Die Zukunftssicherheit der Unternehmen in der Region benennt Thorsten Gerberich, Geschäftsführer der Quantum Bildungs GmbH mit Sitz in Rottweil und Donaueschingen und Sprecher des IHK-Arbeitskreises Produktion 2030, als weiteren Gesichtspunkt. „Wir müssen an einem Strang ziehen, damit sich die Geschichte der Phono- und Uhrenindustrie nicht wiederholt“, sagt er. Digitalisierung sei eine Transformation, zu deren Zugang und Umsetzung Mitarbeiter einen persönlichen Nutzen brauchen. Den zu bekommen, dazu trage die Google-Zukunftswerkstatt bei.

Thomas Weisser: Viele Daten des Kunden bedeuten viele Informationen

Unternehmer Thomas Weisser sieht große Chancen im digitalen Wandel. | Bild: Uli Schneider

Thomas Weisser, Geschäftsführer des Haus der 1000 Uhren, Initiator des Triberger Weihnachtszaubers und Vorsitzender des IHK Handelsausschusses, sieht als Inhaber eines klassischen Handelsbetriebes in der Digitalisierung weit über den Onlineshop hinaus die Chance, dass auch seine Tochter als Nachfolgerin noch gut von dem Uhrengeschäft leben kann. Er hat erkannt: „Viele Daten des Kunden bedeuten viele Informationen. Nicht nur vor Ort, sondern vor allem weltweit.“

Als praktisches Beispiel benennt Thomas Weisser den Ticketverkauf für den Weihnachtszauber während der Pandemie. Besucher mussten für die Nachverfolgbarkeit der Kontakte ihre Tickets online kaufen. „Auf einmal wussten wir, woher die Kunden kommen.“

Mit diesen Informationen sei man viel näher an den Menschen. Es könne beim Weihnachtszauber wie auch im Haus der 1000 Uhren viel mehr dafür getan werden, dass der Kunde Fan werde und eine langfristige Bindung aufbaue.

Das Fortbildungsangebot Zuständig für die Veranstaltungsreihe mit der Google Zukunftswerkstatt ist bei der IHK Daniela Jardot mit ihrem Team. Sie hat die Industrie ebenso wie den Handel, den Tourismus, die Gastronomie oder auch Dienstleistungen und Auszubildende als Zielgruppe im Fokus. Mit 31 zielgruppengerichteten Veranstaltungen, mal in Präsenz, mal als Webinar, möchte sie digitale Kompetenzen vermitteln und deren Anwendung vertiefen. Themen sind Onlinemarketing und Unternehmenswachstum ebenso wie beispielsweise der berufliche Erfolg oder auch eine Sonderreihe für Auszubildende. Auftakt ist am 14. März mit einer Präsenzveranstaltung zum Thema „Die Möglichkeiten des agilen Arbeitens“.