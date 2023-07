Was sind Neophyten?

Der Begriff Neophyten ist eine Zusammensetzung aus griechischen Worten und bedeutet so viel wie „Neu-Pflanzen“. So werden ursprünglich gebietsfremde Pflanzenarten bezeichnet, die seit der Entdeckung Amerikas 1492 durch den Menschen in Regionen eingeschleppt wurden, in denen sie natürlicherweise nicht vorkamen. Einige Pflanzenarten wurden vom Menschen – als Nutz- oder Zierpflanzen – beabsichtigt eingeführt, etwa Tomaten und Kartoffeln. Andere wurden unbeabsichtigt importiert, zum Beispiel als ungewollter Bestandteil von Saatgut.