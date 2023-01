Hauchdünn zwar nur, aber immerhin: Die Schneedecke auf den Hügeln im St. Georgener Wintersportgebiet Oberkirnach reicht gerade so aus, um Skifahrern das Vergnügen zu gönnen, die Pisten hinunter zu wedeln. Wir haben einen Überblick, wann welche Lifte an diesem Wochenende geöffnet sind.

Oberer Schlossberg

Der Lift ist am Freitag von 14 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Wie Betreiber Wilfried Müller sagt, konnte die Piste nur mit einer Heckschaufel an einem Traktor präpariert werden. „Für die Pistenwalze fehlen rund 15 Zentimeter Schnee.“

Am Brigachlift herrscht am Donnerstag ein bisschen Betrieb. Auch Marilou ist mit ihrer Mama Maike Staiger (rechts im Bild) an dem Hang, um zu fahren. | Bild: Sprich, Roland

Brigachlift

Betreiber Willi Stockburger will aktuell keine verbindliche Aussage treffen, wie sein Lift geöffnet ist. „Wenn nichts los ist oder das Wetter nicht passt, bleibt er auch mal geschlossen.“ Generell soll der Brigachlift an diesem Wochenende aber von Freitag 14 bis 17.30 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet sein. Beim Brigachlift gibt es zudem einen Rodelhang.

Kesselberglift

Aufgrund der geringen Schneelage derzeit aufs Wochenende beschränkt sind die Öffnungszeiten am höchstgelegenen Skilift in Oberkirnach. Am Samstag von 9 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr können Skifahrer hier das Skifahren genießen.

Winterberglift

Der am tiefsten gelegene Skilift hat am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Es ist ein hauchdünnes Vergnügen. Aber die Kinder haben Spaß, das hat man am vergangenen Wochenende gesehen. Hauptsache raus“, sagt Elke Bähr von den Betreiberfamilien Bähr und Weisser. Weswegen der Skilift auch bei geringer Schneedicke öffnet, um den Fahrern ein paar vergnügte Stunden zu bieten.

Schlossberg

Laut Internetseite ist der Schlossberglift am Freitag von 13.30 bis 21.30 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.