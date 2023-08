Moderne Traktoren sind zu teuren Hightech-Maschinen geworden, und das macht sie als Ziel für Kriminelle offenbar interessant.

An zwei Orten im Kreis Rottweil haben nun Einbrecher zugeschlagen und wertvolle Beute gemacht. Das berichtet die Polizei am Montag, 28. August.

Scheune bei Biogasanlage aufgebrochen

„In der Nacht vom vergangenen Donnerstag, 24. August, auf Freitag, 25. August, sind unbekannte Täter in eine zugehörige Scheune einer Biogasanlage im Grundhofweg in Hochmössingen eingebrochen“, heißt es im Polizeibericht.

„Nach dem gewaltsamen Entfernen eines Vorhängeschlosses drangen der oder die Täter in die Scheune ein und entwendeten von einem in der Scheune abgestellten Traktor einen Bordcomputer sowie einen GPS-Sender im Wert von rund 6000 Euro“, führen die Beamten aus. Zudem sei am angrenzenden Technikraum der Biogasanlage ein Schließzylinder aufgebrochen worden.

Schaden geht in die Tausende

In derselben Nacht hätten sich vermutlich die gleichen Täter an dem zwischen Hochmössingen und Fluorn gelegenen Birkenhof zu schaffen gemacht. Und hätten dort aus einem Traktor sowie aus einem Mähdrescher installierte GPS-Einrichtungen mit vorhandenen Displays im Wert von rund 7000 Euro gestohlen.

Doch es blieb nicht bei diesen beiden Fällen. „Bereits vor zwei Wochen, in der Nacht von Donnerstag, 10. August, auf Freitag, 11. August, kam es im Bereich von Marschalkenzimmern und Hochmössingen zu gleichgelagerten Fällen“, so die Polizei.

Traktoren waren unverschlossen

Dort waren zwei Diebstähle aus unverschlossenen landwirtschaftlichen Zugmaschinen gemeldet worden. Zum einen wurden aus einem Traktor der Marke John Deere bei Marschalkenzimmern das Display und den Empfänger für ein GPS Ortungssystem „Star Fire 6000“ im Gesamtwert von etwa 12.000 Euro gestohlen.

Und in Hochmössingen habe vermutlich derselbe Unbekannte in der gleichen Nacht zugeschlagen und einen Empfänger eines GPS Ortungssystems „Star Fire 3000“ im Wert von rund 5000 Euro erbeutet, welches ebenfalls in einem John Deere Traktor verbaut gewesen sei.

Die Polizei Oberndorf bietet etwaige Zeugen um Hinweise.