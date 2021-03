In einem Einkaufsmarkt in der Straße „Beim Enggäßle“ haben Taschendiebe am Montagnachmittag eine ältere Frau bestohlen. Eine 81-Jährige befand sich beim Einkaufen und hatte ihre Handtasche umgehängt, teilt die Polizei mit. Unbekannte entwendeten aus der Handtasche eine Geldbörse, in der sich EC-Karte, Bargeld und Ausweispapiere der Frau befanden. Die Polizei warnt vor Trickdieben, die immer wieder an und in Einkaufsmärktenzuschlagen. Dabei gehen die Täter äußerst geschickt vor und die Bestohlenen bemerken den Verlust ihrer Wertsachen erst, wenn es zu spät ist. Die Polizei rät, Geldbörse und Wertgegenstände immer möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen zu tragen.