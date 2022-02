Ende vergangenen Jahres hatte es sich bereits abgezeichnet: Die Zahl der Geflüchteten wird wieder steigen. Der Landkreis hatte bereits damit gerechnet, in diesem Jahr wieder mehr Unterkünfte zu eröffnen.

Die Prognosen sollten sich als richtig erweisen: Am 1. Januar wurde in Blumberg ein weiteres Wohnheim in Betrieb genommen, so Heike Frank, Sprecherin des Landratsamtes. „Voraussichtlich Mitte, beziehungsweise Ende März, wird ein Wohnheim in VS-Schwenningen in der Alleenstraße mit 94 Plätzen hinzukommen.“

Die Unterkunft in der Schaffhauserstraße in Blumberg ist ausgelegt für 80 Personen. Aktuell leben dort 35 Menschen.

Weitere Unterkünfte im Kreis, die derzeit mehr oder weniger voll belegt sind sind die Sturmbühlstraße in Schwenningen mit 111 Menschen. Ausgelegt ist die Unterkunft für 144. In der Bahnhofstr. in St. Georgen leben 34 Menschen (Kapazität 42).

In Donaueschingen leben in der Emil-Rehmannstraße 22 (Kapazität 30) Menschen, in der Käferstraße 39 (Kapazität 69) und in der Friedhofsstraße 5 (24).

Insgesamt leben derzeit im Kreis nach Angaben des Landratsamtes 246 Flüchtlinge. Im Zeitraum von August 2021 bis zum 9. Februar 2022 kamen die Menschen aus diesen Ländern:

Afghanistan (18)

Ägypten (1)

Algerien (1)

China (6)

Eritrea (3)

Gambia (2)

Georgien (18)

Indien (1)

Irak (39)

Kamerun (4)

Kosovo (5)

Nordmazedonien (36)

Syrien (63)

Tunesien (10)

Türkei (32)

Ungeklärt (6)