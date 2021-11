Die meisten Flüchtlinge stammen aktuell aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. In den vergangenen Monaten sind die Zahlen der Menschen, die im Kreis Schutz suchen, wieder kontinuierlich angestiegen.

Im Januar dieses Jahres lebten in der Gemeinschaftsunterkunft an der Sturmbühlstraße in Schwenningen 17 Geflüchtete. Heute, etwa zehn Monate später, sind es 122. Noch sieben Menschen mehr und die Sturmbühlstraße wäre wieder voll belegt.In