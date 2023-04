Das große Quaken: Im Frühling verlassen Frösche, Kröten und Molche ihr Winterquartier um Nachwuchs in die Welt zu setzten. Doch für viele dieser Tiere endet die Reise auf den Straßen im Schwarzwald-Baar-Kreis tödlich. Die Naturschützerin Ellen Claaßen aus Villingen und ihre Helfer versuchen, das zu verhindern. „Retten, was zu retten ist“, sagt sie.

Die meisten Tiere sterben

Neben den natürlichen Feinden geht die größte Gefahr für die kleinen Lebewesen von Autos aus. Viele der Kleintiere sterben beim Überqueren von Straßen. Nach Schätzungen des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sterben bis zu 80 Prozent der Tiere.

Ein Tierfreund hält einen geretteten Bergmolch in der Hand. | Bild: Ralf Claaßen

Man müsse die empfindlichen Tiere nicht mal überfahren, um sie schon zu töten, erklärt die Naturschützerin Ellen Claaßen. „Es reicht schon aus, wenn man zu schnell schnell an ihnen vorbei fährt.“ Der Luftdruck der vorbeifahrenden Autos füge den Tieren schon häufig tödliche innere Verletzungen zu.

Aus diesem Grund stellt die Naturschutzbehörde Amphibienleitsysteme auf. Die Frösche, Kröten und Molche wandern an den Schutzzäunen entlang. Dann fallen sie in Eimer, die in den Boden eingelassen wurden.

Diese Eimer müssen regelmäßig kontrolliert werden, denn falls die Eimer nicht rechtzeitig entleert und die Tiere über die Straße getragen werden, dann könnten die Lebewesen austrocknen und sterben.

Auch Kröten können ertrinken

Aber auch Regen kann für die Kleintiere in den Eimern überraschenderweise gefährlich werden. „Auch Kröten können ertrinken, da sie eigentlich nicht im Wasser leben“, erklärt Ellen Claaßen. Deshalb müssen die Schutzzäune täglich kontrolliert werden. Diese Aufgabe übernehmen Naturschützer wie Claaßen und ihre Helfer.

Dieses Jahr wurden bisher ungefähr 400 Amphibien von den ehrenamtlichen Helfern gerettet. Bald ist die Saison vorbei, in der Regel seien die Tiere bis Anfang Mai unterwegs.

400 Tiere – das sind deutlich weniger als in den Jahren zuvor, in denen der Schnitt bei 600 bis 800 lag, wie aus Aufzeichnungen der Tierschützer hervorgeht. Das liege aber nicht daran, dass die Straßen für die Tiere sicherer geworden sind. Die geringe Anzahl geretteter Tiere hat einen anderen Grund.

Tiere verharren in Winterruhe

„Ich denke, es ist die nächtliche Kälte“, erklärt die Naturschützerin. Amphibien sind wechselwarme Tiere. Bei Temperaturen von fünf Grad Celsius oder weniger verharren sie in der Winterruhe.

Einer der vielen Auffangeimer entlang eines Amphibienschutzzaunes. In diese fallen die Kröten, Frösche und Molche, bevor sie von den Tierfreunden sicher über die Straße gebracht werden. | Bild: Ralf Claaßen

Jeden Tag überprüfen die Helfer abwechselnd mehr als zehn Schutzvorrichtungen. „Das ist mit viel Zeitaufwand verbunden.“

Es gibt zu wenig Helfer

Und Helfer gibt es häufig nicht genug. Die Naturschützerin hat eine Vermutung, warum das so ist: Kröten und Frösche sind bei den Menschen nicht so beliebt wie andere Tiere. „Sie sind nicht so charmant wie zum Beispiel Katzen mit ihren großen Augen und dem schönen Fell.“ Auch wenn Ellen Claaßen es anders sieht: „Ich finde sie sehr charmant“, sagt sie.

Doch warum sind Kröten, Frösche und Molche überhaupt wichtig und schützenswert? Die kleinen Lebewesen sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems, erklärt die Naturschützerin. „Nur, weil sie nicht so schön sind, gehören sie trotzdem zum Ökosystem dazu und erfüllen eine Funktion darin.“

„Das Ökosystem ist ein Kreislauf. Wenn man einen Baustein herausnimmt, ist es kein Kreislauf mehr“, erklärt Claaßen. Zum einen fressen Kröten, Frösche und Molche lästige Insekten wie Mücken. Zum anderen sind die Kleintiere auch selbst ein wichtiger Bestandteil der natürlichen Nahrungskette für größere Tiere.

Autos – eine Gefahr für Tier und Mensch

Was können die Menschen tun, um zu helfen? Ellen Claaßen hat zwei Anliegen: Neue Wanderungstrecken beim Online-Portal des Landratsamtes melden und in der Nähe von Schutzzäunen langsam fahren.

Amphibienwanderungen melden Bürger, die Hinweise zu Amphibienvorkommen oder neuen Wanderungsstrecken im Schwarzwald-Baar-Kreis haben, können ihre Beobachtungen beim Online-Meldeportal des Landratsamtes melden.

Autos sind nicht nur für die Kleintiere eine Gefahr, sondern auch für die ehrenamtlichen Helfer, die zumeist morgens oder abends unterwegs sind. „Es gibt Autofahrer, die mit 80 Stundenkilometern vorbeirasen, obwohl nur 50 erlaubt sind“, sagt sie.

Claaßens Bitte an die Autofahrer: „Aufpassen. Nicht nur auf Kröten, sondern auch auf die Sammler und Helfer. Die können nicht ersetzt werden.“