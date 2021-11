von Klaus Dorer

Man konnte ihn förmlich fallen hören, den Stein vom Herzen der Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV), Anne Rosel Schwarz. Sie habe aufgrund der steigenden Corona-Zahlen einige schlaflose Nächte gehabt, sei aber von allen Seiten bestärkt worden das Fest durchzuziehen, sagte die 65-Jährige. Und so konnte das Jubiläum anlässlich des 50. Geburtstags am Wochenende – mit der 2-G-Regel – dann mit viel lokaler Prominenz und allen 14 Präsidenten der Narrenvereinigungen aus dem Südwesten doch noch ausgiebig gefeiert werden. Dafür waren die Ansprachen bewusst kurz gehalten. Lediglich drei Redner hatten das Wort.

Landrat Sven Hinterseh übergibt der SNV-Präsidentin Anne Rosel Schwarz ein Gastgeschenk.

Einer der Redner war Landrat und Schirmherr Sven Hinterseh. Fastnacht spiele eine herausragende Rolle, denn sie bringe Menschen zusammen und fördere das Heimatbewusstsein. „Ihr Zünfte seid alle Kulturbotschafter unserer Region“, rief der Landrat den Anwesenden im Saal zu. Auch zu Wort kam Bad Dürrheims Bürgermeister Jonathan Berggötz: „Unsere Fastnacht bedeutet Brauchtum, Lebensfreude und Optimismus“, so der Schultes.

Die Narrenvereinigung Gegründet wurde die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) am 23. Oktober 1971 im ehemaligen Wirtshaus „Kreuz“, in Klengen. Gründungspräsident wurde Karl Hirt aus Klengen. Es folgten mit Paul Hasenfratz (Dittishausen), Gebhard Merz (Mundelfingen) und Gerd Kaltenbach (Nußbach) drei weitere Präsidenten. Seit 2017 steht Anne Rosel Schwarz aus Wolterdingen als erste weibliche Präsidentin an der Spitze der SNV. Von Anfang an dabei waren die Zünfte aus Klengen (heute Brigachtal), Dittishausen, Unterkirnach, Wolterdingen und Gütenbach. Heute gehören der Vereinigung 54 Zünfte an.

Und natürlich durfte auch Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), nicht fehlen. Richtig klasse sei es, nach 20 Monaten endlich wieder mit „Hans blieb doo“, einem der ältesten Narrenmärsche überhaupt, begrüßt zu werden. Intoniert wurde er immer wieder von den Obereschacher Gayser-Musikanten. Wehrle ging zunächst auf einige historische Daten ein. Schon anno 1924 wurde in Villingen die erste Dachorganisation für Narrenzünfte gegründet. Eine große Errungenschaft sei auch der Eintrag in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes anno 2014 gewesen. Der Präsident forderte die Zünfte auf, das wertvolle Kulturgut Fastnacht an die nächste Generationen weiterzugeben.

Drucker Michael Moog aus Hüfingen wird hier durch SNV-Präsidentin Anne Rosel Schwarz und Vize-Präsident Karlheinz Bähr (rechts) mit dem Titel „Ehrennarr der SNV“ ausgezeichnet. Urkunde und Narrenkappe gibt´s obendrein. Das schöne Bühnenbild mit den Masken der Zünfte aus der Region (im Bildhintergrund) hat Moog eigens für das Jubiläum kreiert.

Eine besondere Ehre wurde Drucker Michael Moog aus Hüfingen zuteil. Er wurde durch Präsidentin Schwarz mit dem Titel „Ehrennarr der SNV“ ausgezeichnet. Moog habe durch sein jahrelanges Zutun kreative Unterstützung bei der Erstellung des „Narrenbot“ geleistet. Auch das Bühnenbild, mit dem edlen Antlitz vieler „Schemen“ der hiesigen Narrenzünfte, sei die Idee von Moog gewesen, lobte Schwarz.

Neben den Reden und Ehrungen, feierten die Narren aber, wie man es von ihnen kennt. Bereits am frühen Samstagnachmittag hatte das Jubiläum mit einem Festgottesdienst begonnen, der von Diakon Adalbert Mayer zelebriert wurde. Evelyn Heer und Birgit Straetker umrahmten auf der Gitarre. Im Festsaal startetet dann der Programmabend mit Beiträgen einiger Zünfte: Die einheimische Bad Dürrheimer Urviecherzunft machte den Anfang und begeisterte mit einem flotten Western-Tanz. Die Unterkirnacher Kieschtockzunft sorgte mit einen Sketch für Lacher und die weitgereisten Ewattinger Funken zauberten einen schmissigen Tanz aufs Parkett. Ebenso die Neudinger Klosternarren, die einen tollen Gardetanz zeigten, ehe die Narrenzunft Eisenbach mit einem gelungenen Showtanz den Schlusspunkt setzte.