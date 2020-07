Die Region muss für Gründer attraktiver werden. Denn immer noch halten viele Hürden junge Menschen davon ab, sich in die Selbstständigkeit zu wagen. Bei einem gemeinsamen Gespräch zwischen Martin Friedrich, Geschäftsführer des Technologiezentrums (TZ) in St. Georgen, Marlene Hauser von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Marcel Klinge, FDP-Bundestagsabgeordneter, Frank Bonath, Fraktionsvorsitzender der FDP im Gemeinderat Villingen-Schwenningen und Kandidat der FDP für die Landtagswahl 2021, Niko Reith, Fraktionssprecher der FDP im Gemeinderat Donaueschingen und Mitglied des Kreistages sowie Gerhard Mengesdorf, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes St. Georgen, wurden die Gründe dafür erläutert und die Programme vorgestellt, die es den Gründern in der Region leichter machen sollen, ihre Idee zu verwirklichen.

Günstigere Konditionen im Ländlichen

Klinge, der schon Teil der Sendung „Höhle der Löwen“ war, bei der Gründer mit einer guten Idee Sponsoren finden können, ist das Thema ein wichtiges Anliegen. Ihn interessiert vor allem, der Grund, warum es im Schwarzwald so wenige Gründer gibt. Denn: „Während es in Innovationszentren großen Städten Wartelisten für Gründer gibt, müssen wir im ländlichen Raum um jeden Gründer kämpfen“, sagt Martin Friedrich.

Und das, obwohl die Konditionen für eine Gründung hier eigentlich günstiger sind, als in einer größeren Studentenstadt. „Zahlen Gründer in einer universitären Stadt zwölf bis 15 Euro pro Quadratmeter, sind es hier im TZ 1,50 Euro. Und auch der Inkubator, ein eigener Bereich im TZ, in dem Gründer für mindestens ein halbes Jahr kostenlos ihre Ideen entwickeln können, sei ein Anreiz. Doch Gründer zieht es in größere Städte.

In lockerer Atmosphäre sprechen Lokalpolitiker und Innovationsförderer miteinander. | Bild: Jennifer Moog

„Keine Schande zu scheitern“

Gründe dafür sieht Marlene Hauser in der fehlenden Transparenz in der Region: „Es muss klarer werden, wer die Spezialisten sind, die den Gründern helfen können.“ Deswegen hat sie gemeinsam mit dem TZ Programme entwickelt, die den jungen Gründern gerade in der Anfangszeit als Stütze dienen sollen. Dennoch sei die Zahl der Gründungen in der Region rückläufig. Generell glaubt Hauser, dass dies daran liegt, dass Deutsche ungern Risiko eingehen. Das findet Klinge schade, denn auch erfolgreiche Firmen wären oft auch nicht mit der ersten Idee erfolgreich gewesen. Deshalb findet er: „Es ist wichtig, dass wir den jungen Menschen vermitteln, dass es keine Schande ist, mit einer Idee auch einmal zu scheitern.“

Eine neue Gründerwelle

Um diese junge Menschen auf das Thema Gründung aufmerksam zu machen, sei das TZ auch an Schulen aktiv und biete ihnen und Studenten die Möglichkeit, sich im TZ auszuprobieren. Auch Firmen, die Mitarbeiter entlassen müssen, will das TZ vermehrt ansprechen, um ihnen die Möglichkeit des Inkubators vorzustellen. Denn diese Menschen seien oft nicht nur erfahren, sondern hätten auch den Willen etwas Neues zu schaffen. Hauser prognostiziert daher in der Corona-Zeit eine neue Gründerwelle.