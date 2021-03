7 Uhr – Los geht der Wahlsonntag in der Region Schwarzwald und Baar

Die Region teilt sich in zwei Wahlkreise auf: Villingen-Schwenningen (54) und Tuttlingen-Donaueschingen (55). Hier im Newsticker berichtet der SÜDKURIER ab etwa 14 Uhr aktuell über Ereignisse und Entwicklungen am Wahlsonntag, veröffentlicht Ergebnisse sowie Reaktionen und Analysen. Verfolgen Sie die Landtagswahl 2021 in der Region hier aktuell mit und verpassen Sie nichts!

Zum Start ein Blick zurück

Sollten Sie sich noch nicht entschieden haben, können Sie sich hier vor Ihrem Gang ins Wahlbüro noch einmal ein Bild von den einzelnen Kandidaten und den Parteien machen. Pro Wahlkreis haben wir die wichtigsten Beiträge unserer Wahlberichterstattung noch einmal zusammengefasst.

Starten wir mit einem Blick in die Daten der Erdrutschwahl 2016, als die Wähler die politische Landschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis auf den Kopf stellten. Schauen

Sie sich in unserem Analyse-Artikel interaktiven Karten an, die die dramatischen Veränderungen bis auf Gemeindeebene veranschaulichen.

Die Gemeinden, in denen die Grünen die meisten Stimmen geholt haben, sind in der Karte grün eingefärbt. In den schwarz eingefärbten Gemeinden hatte bei der Landtagwahl 2016 die CDU die Nase vorn. | Bild: David Hilzendegen

Wahlkreis Villingen-Schwenningen (54)

Gleich zu Beginn unserer Wahlberichterstattung haben wir fünf Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien gebeten, sich in fünf kurzen Videos selbst vorzustellen. Für den Inhalt sind die Kandidaten verantwortlich. Neugierig geworden? Hier entlang.

Martina Braun (Grüne), Raphael Rabe (CDU), Martin Rothweiler (AfD), Nicola Schurr (SPD) oder Frank Bonath (FDP)? Welcher Kandidat ist fit für den Landtag? SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl fühlte den Politikern bei einem 1000 Meter weiten Spaziergang in Richtung Stuttgart zu vielen lokalen und überregionalen Themen auf den Zahn. Alle Spaziergang-Videos finden Sie hier im Artikel.

SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl spaziert mit den Landtagskandidaten Martina Braun (Grüne), Raphael Rabe (CDU), Martin Rothweiler (AfD), Nicola Schurr (SPD) und Frank Bonath (FDP) 1000 Meter in Richtung Stuttgart. Dabei kommen zahlreiche spannende Themen zur Sprache, die unmittelbar am Wegesrand liegen. | Bild: Matthias Jundt

Wie sich die Kandidaten kurze Zeit später in der SÜDKURIER-Wahlarena geschlagen haben, können Sie hier nachsehen.

Und was machen die Politiker am heutigen Wahltag? Wahlpartys sind wegen Corona tabu. Wir haben nachgefragt, welches Alternativprogramm sie sich haben einfallen lassen. So viel sei verraten: Es wird gegrillt, gebacken, verteilt und gechattet. Hier geht's zum Artikel.

Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen(55)

Im Wahlkreis 55 stehen für die im Landtag vertretenen Parteien folgende fünf Politiker zur Wahl: Christine Treublut (SPD), Niko Reith (FDP), Rüdiger Klos (AfD), Jens Metzger (Bündnis90/Grüne) und Guido Wolf (CDU). Eine schnelle Vorstellungsrunde können Sie hier nachlesen.

Das sind die Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien im Wahlkreis Villingen-Schwenningen (54). Unser Bild zeigt von links oben nach rechts unten: Christine Treublut (SPD), Niko Reith (FDP), Rüdiger Klos (AfD), Jens Metzger (Bündnis90/Grüne) und Guido Wolf (CDU). | Bild: SK

Wofür sich die einzelnen Bewerber im Detail einsetzen, das hat Redakteur Julian Singler in seinem Artikel für Sie aufbereitet. Deren Stärken und Schwächen beim Auftritt in der SÜDKURIER-Wahlarena ordnen Stephanie Jakober und Guy Simon von der Redaktion Donaueschingen für Sie ein.

Fragen Sie sich noch immer, wen Sie wählen sollen? Dann machen sie sich einfach ein eigenes Bild von den Kandidaten. Das Video der Wahlarena in voller Länge zum Nachsehen gibt es bei SK-On-Air.

SÜDKURIER-Wahlarena zur Landtagswahl 2021 im Stadttheater Konstanz: Aufzeichnung der Debatte mit Kandidaten für den Wahlkreis 55 Tuttlingen-Donaueschingen. Auf der Bühne (von links): Rüdiger Klos (AfD), Jens Michael Metzger (Grüne), Christine Treublut (SPD), Guido Wolf (CDU) und Niko Reith (FDP). Moderation: Stephanie Jakober und Guy Simon (Redaktion Donaueschingen). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Was die fünf Politiker zum Thema Bildung Corona und Bildung zu sagen haben, erfahren Sie hier im verlinkten Beitrag.

Aktuelle Ergebnisse direkt auf Ihr Handy!

Mit der SÜDKURIER-App zur Landtagswahl sind Sie stets bestens informiert. Sie wollen wissen, wie Ihre Gemeinde oder der Wahlkreis gewählt hat? Mit der SÜDKURIER Online-App erhalten Sie diese Information heute Abend direkt auf Ihren Handy-Startbildschirm.

Gut informiert über die Landtagswahl 2021: Die App des SÜDKURIER, die schon bei der Kommunalwahl 2019 eine stürmische Nachfrage erlebte, zeigt auch dieses Mal die Ergebnisse für jede einzelne Gemeinde einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung. | Bild: Rau, Jörg-Peter

App laden: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt auf Ihren Handy-Startbildschirm über den Wahlkampf in Ihrer Region und am Wahlsonntag über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde.



