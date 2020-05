von SK

Fast jeder zweite Europäer trägt eine Brille. Aufgrund ihrer exponierten Position mitten im Gesicht, der Nähe zu Mund und Nase und häufigem Hautkontakt sind Brillen nachweislich deutlich mit Mikroorganismen kontaminiert. Die Hochschule Furtwangen (HFU) hat nun nach eigenen Angaben die weltweit erste molekularbiologische Studie zur bakteriellen Besiedlung von getragenen Brillen veröffentlicht.

Völlig neue Einblicke möglich

„Da viele Bakterien sich bislang nicht kultivieren lassen, erlauben molekularbiologische Methoden völlig neue Einblicke in die Besiedlung von Gebrauchsgegenständen wie Brillen“, wird Studienleiter Markus Egert in der Pressemitteilung zitiert. Er lehrt am HFU-Campus Villingen-Schwenningen Mikrobiologie und Hygiene. Die Herausforderung bei dieser Studie lag laut HFU auch in den nur geringen DNA-Mengen, die sich von Brillen isolieren lassen.

5232 verschiedene Bakterien-Arten gefunden

In der Studie wurden 30 im Hochschulumfeld getragene Brillen an jeweils drei Stellen analysiert: Gläsern, Ohrbügeln und Nasenpolstern. Insgesamt seien dabei 5232 verschiedene Arten und 665 Gattungen von Bakterien entdeckt worden.

Brillengläser besonders kontaminiert

Die höchste Artenvielfalt zeigten demnach die Brillengläser, die geringste die Nasenpolster. Generell dominiert hätten Haut- und Schleimhautbakterien, die über die Gesichtshaut, die Hände oder Mund und Nase – beim Atmen oder Brilleputzen durch Hauchen – auf die Brille gelangen, wie Cutibakterien, Corynebakterien oder Staphylokokken.

Risiken gerade für empfindliche Menschen

Gerade auf den Gläsern hätten sich aber auch typische Umweltkeime wie Pseudomonaden gefunden, die über die Luft dorthin gelangen können. Mehr als 80 Prozent der 13 am häufigsten identifizierten Arten könnten gerade bei empfindlichen Menschen Infektionen auslösen, auch im Augenbereich.

Keimreservoir bei Augeninfektionen

Die Studie liefere eine Grundlage für eine bessere Beurteilung von Brillen als Keimüberträgern. Folgestudien würden zeigen, inwieweit Brillen eine Rolle als Keimreservoir bei Augeninfektionen und der Übertragung Antibiotika-resistenter Bakterien spielen könnten.

Feuchte Reinigung schafft sehr gute Abhilfe

Eine frühere Studie habe bereits gezeigt, dass sich die bakterielle Belastung auf Brillen durch eine feuchte Reinigung um 95 Prozent reduzieren lasse. „Eine feuchte Reinigung mit alkoholischen oder tensidhaltigen Brillenreinigungstüchern oder einfach mit Wasser und Spülmittel ist nach aktuellem Wissensstand auch eine sinnvolle Strategie zur Entfernung von Corona- und anderen Viren auf der Brille, nachdem man Kontakt mit hustenden Menschen gehabt hat“, erklärt Professor Egert.

Geld vom Bundesforschungsministerium

Die neue Studie wurde durch ein Forscherteam der HFU, der Universität Tübingen und der Carl Zeiss Vision International GmbH, Aalen, erstellt und im Rahmen des „Connected Health in Medical Mountains“-Projektes der HFU vom Bundesforschungsministerium gefördert.

Erschienen ist die Studie in der Zeitschrift Scientific Reports mit dem Titel „Site-specific molecular analysis of the bacteriota on worn spectacles“.