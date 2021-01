Aktuell sind 171 Personen im Kreis mit dem Corona-Virus infiziert, das sind zehn mehr als am Vortag, meldet das Gesundheitsamt für Freitag, 29. Januar. 5329 Menschen sind bereits wieder gesund, auch hier ist eine Zunahme von 16 Fällen zu verzeichnen. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt laut Gesundheitsamt somit bei 5655, das sind 26 Fälle mehr im Vergleich zum Vortag. Keine Änderung gibt es bei den Todesfällen; seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 155 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Inzidenzzahl ist laut Landesgesundheitsamt auf 68,1 gesunken.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 29. Januar 38 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat seine Öffnungszeiten geändert. Ab Montag, 1. Februar hat das Abstrichzentrum für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Samstags ist das Abstrichzentrum ab dem 1. Februar geschlossen. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116117 bereit.

Es wurde eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschalten, Telefon: 07721/913-7670. Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/913-7190 geschaltet. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Hierzu wurde eine Hotline für Reiserückkehrer unter Telefon 07721/913-7679 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de. Alle Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.