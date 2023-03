Olaf Scholz weiß noch nicht, was ihm blüht. Doch der Kanzler wird sich vielleicht demnächst mit dem neuen Haus der Wirtschaft beschäftigen, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar Heuberg zwischen Villingen und Schwenningen errichtet hat.

Denn Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, wird dem Kanzler davon berichten. Vielleicht weniger von der Einweihungsfeier, aber ganz sicher davon, dass es der IHK gelungen ist, was sonst selten gelingt. Ein Neubau, der sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen fertig geworden ist.

Und noch mehr: 18,5 Millionen Euro Kosten bei 7500 Quadratmetern Fläche. Adrian rechnet. Der Quadratmeter also für 2467 Euro. Davon könne man in Berlin nur träumen. Die Erweiterung des Kanzleramts – mit 25.000 geplanten Quadratmetern zwar etwas größer als das Haus der Wirtschaft, mit 777 Millionen Euro aber auch erheblich teuer – komme aktuell auf einen Quadratmeterpreis von 35.000 Euro. Vom „effizienten und sparsamen Agieren“ der IHK könne man sich in Berlin eine Scheibe abschneiden.

„Ein Gebäude ist immer nur so gut, wie der Nutzen, der daraus entsteht.“ Birgit Hakenjos, IHK-Präsidentin

Kosten, Materialien und Zeitplan sind hingegen nicht das, was Birgit Hakenjos, die frisch im Amt bestätigte IHK-Präsidentin, thematisieren möchte: „Auch wenn ein Gebäude hübsch anzusehen ist, maßgeblich und von Wert ist letztlich doch eher das, was in ihm geschieht. Ein Gebäude ist immer nur so gut wie der Nutzen, der daraus entsteht.“

Und wie soll dieser aussehen? „Wissen ist in unserer hochentwickelten Welt überlebenswichtig – und wir brauchen jemanden, der das Ganze organisiert.“ Und die maßgeblichen Aufgaben und Funktionen einer IHK sei die einer Wissensmanagerin: Ausbildung des Nachwuchses, Fortbildung der Mitarbeiter, Unternehmen miteinander ins Gespräch bringen und ihnen beratend mit den neuesten Erkenntnissen und Dienstleistungen zur Seite stehen.

Im Haus der Wirtschaft ist auch die IHK Akademie untergebracht. Sie bietet die Bildungskapazitäten für 480 Schüler und ist laut Präsidentin Birgit Hakenjos mit der modernsten Technik ausgestattet.

In den Seminarräumen können täglich bis zu 27 Veranstaltungen abhalten werden. Allein für dieses Jahr sind schon 850 Veranstaltungen vorgesehen und laufend kommen neue hinzu.

Die IHK Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg versteht sich als Partner der regionalen Wirtschaft und Dienstleistungsorganisation für die rund 35.500 Mitgliedsunternehmen. Die IHK wird maßgeblich vom Ehrenamt getragen. 2000 ehrenamtlich tätige Unternehmer engagieren sich in der IHK. Darüber hinaus sind rund 80 hauptamtliche Mitarbeiter sowie derzeit zehn Auszubildende und Studenten beschäftigt.

Von einem Meilenstein spricht die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. „Es ist ein wichtiges Signal – gerade in den heutigen Zeiten, die wir durchleben.“

Die IHK habe mit ihrem Haus der Wirtschaft nicht nur ein neues Zuhause für ihre Selbstverwaltung geschaffen, sondern auch für die Ausbildung. Modern, kreativ und innovativ sind die Stichwörter von Hoffmeister-Kraut.

„Was das Land auszeichnet, verdichtet sich hier in der Region.“ Internationale Industriebetriebe, klein, mittlere und große Unternehmen, attraktive Arbeitsplätze. „Was für ein Privileg, dass wir in der Fläche so stark sind.“

Die Region habe sich längst vom Strukturwandel mit dem Niedergang der Uhren- und Unterhaltungsindustrie erholt und werde die neuen Herausforderungen ebenfalls zu Chancen machen. „Wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie wirklich“, sagt Hoffmeister-Kraut in Richtung der Unternehmer.

Allerdings müsse die Politik der Wirtschaft auch die Luft zum Atmen lassen und darin Vertrauen haben, dass die Unternehmer den Wandel bewältigen und ihn aus eigener Kraft gestalten können. „Fortschritt ist ohne marktwirtschaftliche Kreativität und Flexibilität nicht machbar.“

Noch hat das Kanzleramt nicht angefragt

Am Schluss geht es eben doch noch um die Zahlen. „Wir haben den Kostenrahmen vor Jahren abgesteckt und ich war selbst ein bisschen überrascht“, sagt Mario Born, der den Bauausschuss für das Haus der Wirtschaft leitet.

Mit der Corona-Pandemie sei schon die Frage aufgekommen, ob das Projekt überhaupt noch umgesetzt werden solle. „Aber in der Wirtschaft muss man positiv denken und wir haben gesagt: ‚Jetzt erst recht.‘“

Und wie sieht es nun mit der Erweiterung des Kanzleramtest aus? „Wir sind noch nicht angefragt worden“, sagt Born. Er habe auch wenig Hoffnung. Aber eines könne er jetzt schon sagen. „So kostengünstig wie bei uns gibt es das wohl nirgendwo. Wir haben alles im Ehrenamt gemacht.“

