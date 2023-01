Der Trend zum Heiraten bleibt ungebrochen. Im Jahr 2019 heirateten ungefähr 400.000 Paare in Deutschland. Da viele Paare ihre Hochzeit in den vergangenen Jahren verschieben mussten, ist davon auszugehen, dass die Hochzeitsbranche in diesem Jahr einen weiteren Boom erleben wird. Die Veranstalter der Hochzeitsmesse „Trau“, die Ende Januar auf dem Schwenninger Messegelände stattfindet, erwarten zahlreiche Besucher.

Öffnungszeiten und Tickets Die Hochzeitsmesse mit 100 Aussteller aus mehr als 40 Branchen findet am Samstag und Sonntag, 28./29. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf der Messegelände, Messehalle A und B, Schwenningen statt. Das Tagesticket kostet sechs Euro, ein Wochenendticket zehn Euro pro Person. Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Hunde sind an der Leine erlaubt. Vorverkauf: www.123trau.de/kartenvorverkauf.43.html.

Information, Beratung, Einkauf

Die Hochzeitsmesse „Trau“ gehört laut Veranstalter zu der größten Hochzeitsmessen der Region. Sie gebe Interessierten die Möglichkeit, sich rund um das Thema Hochzeit zu informieren, beraten zu lassen und auch einzukaufen. Die Hochzeitsmesse biete neben dem Einkaufen auch zahlreiche Plattformen an, bei denen sich das Brautpaar über die neusten Trends der Saison informieren kann.

Die Wahl des Brautkleids ist gewiss einer der wichtigsten Themen bei der Vorbereitung einer Hochzeit. Auf der Hochzeitsmesse können sich Paare umfassend informieren. | Bild: MARCUS UECKER

Die Brautmodenschauen gehören zu den Highlights der Messe. Doch welche Tipps und Trends sind aktuell? Durch die Ausstellervielfalt, welche aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, bekommen die Besucher viele interessante Eindrücke.

Traumkleider für den „schönsten Tag des Lebens“ werden bei mehreren Modeschauen präsentiert. | Bild: M.UECKER

Über 100 Aussteller dabei

In Villingen-Schwenningen stehen den Besuchern weit über 100 Aussteller aus über 40 Branchen zur Verfügung, berichten die Veranstalter. Sie bieten nicht nur eine Auswahl an Braut- und Bräutigammode, sondern auch alles andere, was für eine perfekte Hochzeit benötigt wird. Nicht nur das Brautkleid spielt am großen Tag eine wichtige Rolle, sondern auch die Musik, das Catering, der Veranstaltungsort als auch die Dekoration.

Neben den organisatorischen Faktoren müssen Brautleute Ringe auswählen. Hierzu gibt es ebenfalls Informationen auf der Messe. Auf der Bühne bieten Künstler und Musiker sowie Konditoren und Floristen die Neuigkeiten in ihren Branchen an. Eine Kinderbetreuung ist sowohl Samstag als auch Sonntag den ganzen Tag geöffnet. Hier können unsere kleinen Gäste spielen, basteln oder auch malen.

Die Hochzeitstorte ist für die meisten Vermählungen ein wichtiges Accessoire. | Bild: M.UECKER

Das kosten Hochzeiten im Durchschnitt

Bei weiteren Themen geht es um Live-Musik und Catering oder die Finanzen. Im Durchschnitt kostet eine deutsche Hochzeit um die 14.500 Euro. Manche geben gerne das Doppelte aus. Andere suchen Einsparmöglichkeiten. Auch dazu gebe es auf der Messe viele Tipps. Die Möglichkeit im eigenen Garten zu feiern, spart beispielsweise hohe Ausgaben „und bleibt auch in diesem Jahr ein Trend“, so die Messeveranstalter.

Und wie kleidet sich der Bräutigam? Dazu gibt es überraschend Vielfältiges auf der Hochzeitsmesse zu entdecken. | Bild: MARCUS UECKER

Ein weiterer Kostenfaktor ist das Catering. Grob gerechnet, sollten pro Gast mindestens 50 Euro eingeplant werden. Außerdem gibt es auf der Messe weitere Tipps zum Fotografen, der Kinderbetreuung dem Floristen, die Planung der Location, der Technik, der Feier in fernen Ländern, zum Brautkleid und manchem mehr.