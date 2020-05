Die Fieberambulanz in der Tennishalle in VS-Schwenningen reduziert ihre Öffnungszeiten und ist ab sofort sonntags geschlossen. Das gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis bekannt. Künftig hat die Ambulanz von Montag bis Samstag, jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Weiterhin werdedas Ziel verfolgt, dass sich das Coronavirus nur langsam verbreitet. Wichtig dabei sei, dass von möglichst vielen Personen, die Symptome der Lungenkrankheit zeigen, Abstriche genommen werden. Die zentrale Abstrichstelle im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Fieberambulanz in der Tennishalle des Tennisclubs Schwenningen.

Nur durch eine konsequente Testung der Verdachtsfälle sei es möglich, Infektionsketten zu unterbinden und die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Deshalb gelte der Appell des Gesundheitsamtes sowie der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) an die Bürgerinnen und Bürger, bei auftretenden Symptomen die Fieberambulanz in VS-Schwenningen aufzusuchen.

Symptome können sein: Temperatur oder Schüttelfrost, Husten, Hals- und Gliederschmerzen, Geschmacks- oder Geruchsstörungen, Durchfall, Atemnot oder ähnliches, Kontakte mit Corona-Erkrankten und Verschlimmerung von Symptomen der Personen, die sich in Quarantäne befinden. Für die Fieberambulanz gibt es eine Ausschilderung.

Der Ablauf in der Fieberambulanz ist wie in einer Arztpraxis organisiert. Das bedeutet, dass zwei Ärzte sowie medizinisches Hilfspersonal vor Ort sind. Die Fieberambulanz kann am Feiertag und über das Wochenende auch dann aufgesucht werden, wenn keine Überweisung eines Haus- oder Kinderarztes vorliegt. An Werktagen ist eine Überweisung durch den Hausarzt erforderlich.

Für die Alten- und Pflegeheimeinrichtungen und die bewegungseingeschränkten Personen hat die Kassenärztliche Vereinigung einen zusätzlichen mobilen Corona-Fahrdienst im Landkreis eingerichtet.