„Das Böse hat mich getrieben.“ Mit diesen Worten versuchte ein 27-Jähriger zu erklären, warum er am Tag vor Weihnachten seinen Vater erschossen hat. Nun ist das Urteil gefallen.

Den Kopf gesenkt, der Blick leer – so schleppte sich der Angeklagte am Dienstagmorgen zu seinem Platz im Gerichtssaal, während die Fußfesseln am Boden rasselten.Ziemlich genau sechs Monate sind vergangen, seitdem der kleine Ort Neukirch