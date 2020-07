Schwarzwald-Baar/Heuberg – Die Arbeitslosigkeit in der Region steigt weiter an, allerdings verlangsamt sich das Tempo. Das berichtet jetzt die Agentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht. Die Arbeitslosenquote des Agenturbezirks lag im Juni bei 4,2 Prozent (plus 0,2 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 4,4 Prozent.

In den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen waren 11 883 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 354 Personen oder 3,1 Prozent mehr als im Vormonat. Von März auf April lag der Anstieg noch bei 16,2 Prozent. „Im Juni konnten wieder mehr arbeitslose Menschen eine Beschäftigung finden“, stellt Sylvia Scholz, Leiterin der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen, in einer Pressemitteilung fest. „Insbesondere in der Metallbranche und im Verkauf hat die Beschäftigtenaufnahme zugenommen.“