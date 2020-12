von der SK-Redaktion

Das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises teilt auch am Sonntag die aktuellen Corona-Zahlen mit. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 3536 Menschen mit Covid-19 infiziert. Das sind 92 Personen mehr als am Vortag. Als genesen gelten 2785 Menschen – 36 mehr als am Vortag.

Aktuell sind 670 Menschen im Kreis mit Corona infiziert, ein Plus von 53. Mit oder an dem Coronavirus verstorben sind aktuell 81 Menschen, das sind drei mehr als am Vortag. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt aktuell bei 224,5. Landesweit ist er bei 180,4 im Schnitt.

In dem von der Kassenarztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhohe in VS-Schwenningen wurde am Samstag, 12. Dezember, von 159 Personen ein Abstrich genommen.