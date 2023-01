Der Aufsichtsrat der Volksbank eG hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. Dezember, im Volksbank-Gebäude in Villingen einstimmig Alexander Müller (49) als neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Dies teilt jetzt die Genossenschaftsbank in einer Presseerklärung mit.

Alexander Müller wird demmzufolge im Laufe dieses Jahres die Nachfolge von Joachim Straub, dem bisherigen Vorstandsvorsitzender der Volksbank eG, antreten. Joachim Straub (61) geht nach über 20 Jahren im Vorstand der Bank in den Ruhestand, heißt es weiter.

Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Gießler äußerte seine Freude, mit Alexander Müller eine kompetente Persönlichkeit als Nachfolger für die mit einer Bilanzsumme von rund elf Milliarden Euro zweitgrößte Volksbank in Baden-Württemberg gefunden zu haben. Damit seit ein geordneter Generationswechsel gewährleistet.

Die Vita des Neuen

Der gebürtige Mannheimer Müller, so kommuniziert die Volksbank, studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und begann seine Bankkarriere 2002 bei der früheren Dresdner Bank AG. Nach der Fusion der Dresdner Bank AG mit der Commerzbank AG übernahm er als Mitglied der Geschäftsleitung Funktionen in unterschiedlichen Regionen in Norddeutschland. 2018 wechselte Müller zur Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und verantwortete als Bereichsleiter die Konzernentwicklung. Ab Januar 2021 übernahm er zudem die Bereichsleitung der Unternehmenskommunikation und wurde im Mai 2021 in den Vorstand der apoBank berufen.

Alexander Müller verfüge über eine umfangreiche Expertise sowohl im Firmenkundengeschäft, dem Treasury, dem Asset-Management und der Unternehmenssteuerung, erklärt die Volksbank. Sein exakter Eintrittstermin sei noch offen.

Straub startete im Jahr 2000 in Villingen

Vorstandsvorsitzender Joachim Straub kam im Jahr 2000 zur damaligen Volksbank eG Villingen als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung, bevor er 2002 in den Vorstand berufen und 2004 Vorstandsvorsitzender wurde. Die Bank hatte damals eine Bilanzsumme von 1,98 Milliarden Euro.

Unter der Führung von Straub entwickelte sich die Volksbank eG insbesondere zu einem starken Partner für den Mittelstand in der Region und „zu einer der erfolgreichsten Genossenschaftsbanken in Deutschland“, heißt es weiter.

Enormes Wachstum durch Fusionen

Durch die 2020 durchgeführte Fusion mit der Volksbank in der Ortenau eG, Offenburg, entstand die heutige Volksbank eG – Die Gestalterbank mit rund 117.000 Mitgliedern sowie rund 960 Mitarbeitern.

Joachim Straub ist in zahlreichen Gremien der genossenschaftlichen Organisation aktiv, unter anderem ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des zentralen IT-Dienstleisters Atruvia AG. Aufsichtsratsvorsitzender Gießler: „Wir sind froh und dankbar, dass sich Joachim Straub bereit erklärt hat, einige Zeit gemeinsam mit Alexander Müller zu arbeiten und so einen reibungslosen Übergang an der Spitze unserer Volksbank zu gewährleisten.“