Je näher das Weihnachts-Wochenende kommt, umso stürmischer wird im Schwarzwald die Wetterlage. Behörden warnen vor Hochwasser, Starkwind und viel Regen. Zu Heiligabend soll sich die Lage beruhigen.

Im Straßenverkehr waren die Strecken für Fußgänger und Radfahrer am Donnerstag in den Morgenstunden punktuell extrem tückisch. Eisreste in Wege-Kurven und an Straßenrändern wurden im Nieselregen des frühen Morgens zu gefährlichen Glättefallen – vor allem auch, weil Fahrbahnen und breite Trottoirs sicher schienen. Wer außerstädtisch radelte oder joggte, der musste auf der Hut sein.

Einsätze auf zwei Bundesstraßen

Bis Windstärke sechs bauten sich am Donnerstag die Windböen auf. Radfahrer hatten auch mit Motorhilfe hinter dem Lenker zu kämpfen.

Eine erste Übersicht von Schäden und Sturmfolgen sieht so aus:

B 500 bei Neukirhc

Auf der Bundesstraße 500 bei Neukirch gab es laut Polizeisprecher Dieter Popp am Vormittag einen raschen Reparatur-Einsatz auf der vielbefahrenen Fahrbahn.

Vermutlich infolge des Wetterumschwungs von eiskalt auf Plusgrade habe „ein großes Loch“ in der Fahrbahndecke den Autofahrerärger entzündet. Nach Meinung von Popp ein Frostschaden, der durch vielfaches Überfahren durch schwere Fahrzeuge überhaupt erst so richtig zum Problem geworden sei.

B 33 bei VS-Villingen

Auf der Bundesstraße 33 bei Villingen habe „ein großer Stein“ auf der Fahrbahn Richtung Mönchweiler für Probleme gesorgt. Laut Popp sei das Hindernis am Vormittag von der Asphaltpiste entfernt worden. Unklar sei, ob der Stein von einer Ladefläche gerutscht sein könnte oder von einer Böschung stamme, führt Popp aus.

Weihnachtsstimmung mit dunkelgrauem Wolken-Horizont: Donnerstagmorgen in der Gerberstraße, Regen und Sturmböen fegen hindurch. Der Weihnachtsschmuck hängt hier zum Glück sicher. | Bild: Trippl, Norbert

Innenstadt Villingen-Schwenningen

Im Innenhof des Pflegeheims Alpenland im Villinger Kaiserring wehte es den schönen Tannenbaum am Vormittag plötzlich um. Paradox: Die Stelle ist auf drei Seiten von hohen Gebäuden umgeben. Trotzdem kullerten alle Christbaumkugeln über den Hof.

Hausmeister Axel Singer sicherte den Baum schließlich mit zusätzlichen Waschbetonplatten. Pflegedienstleiterin Meike Grill schaute, ob der Baumschmuck, der die rund 100 Haus-Bewohner erfreuen soll, noch intakt ist.

In der Villinger Waldstraße erwischte der Morgenwind den Bauzaun am abgerissenen Wali-Kino. Teile der Absperrung lagen zwischen 8 und 9 Uhr auf der Fahrbahn und wurden schließlich gesichert.

Auch in der Schwenninger Sturmbühlstraße kippte laut Polizei am morgen ein Bauzaun. 8.25 Uhr ist dazu laut Dieter Popp im Einsatzprotokoll vermerkt.

Förster warnt vor letzter Eisglätte

Für den VS-Stadtwald meldet Forstamts-Chef Tonias Kühn „nix Dramatisches“. Er bestätigt, dass die Wetterlage Bäume kippen lassen könnte. Er schildert das so: „Viel Wind und aufgeweichte Böden.“

Tobias Kühn, Leiter des großen VS-Forstamtes. | Bild: Trippl, Norbert

Bis Freitag könne es vereinzelt im Wald noch glatte Wege geben, stellte er weiter fest. Dies werde sich „bis Heiligabend aber wohl erübrigen“, schätzt er angesichts der Tagestemperaturen von bis zu 10 Grad plus.

Flüsse

Vor allem an der Breg bei Hammereisenbach steigt das Wasser am Donnerstag an. 50 Zentimeter und mehr, in der Hochwasser-Prognose am 23. Dezember bis zu über einem Meter.

Gibt es weiter stürmische Wochen?

Wie wird‘s? Bis Samstagvormittag liegt der Polizei eine Wetterwarnmeldung vor. In Staulagen des Schwarzwaldes drohen demnach auch sehr strake Niederschläge, schildert Popp. Der erfahrene Polizist betont: „Das sind Prognosen. Wir müssen abwarten.“ In der Weihnachtszeit gab es in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder schwere Stürme. Unvergessen: der Orkan Lothar am 26. Dezember 1999.