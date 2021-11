Schwarzwald-Baar vor 4 Stunden

„Der stinkende Fisch muss auf den Tisch“: Eine Sexualtherapeutin erklärt, was glückliche Paar richtig machen und wie man am besten reagiert, wenn Kinder ihre Sexualität entdecken

Hildegard Moser ist Sexual- und Paartherapeutin in Villingen. Fünf bis sechs Klienten hat sie am Tag. Der Altersschnitt reicht von 20 bis 70. Die Probleme von frühzeitigem Samenerguss bis zu physischer und psychischer Gewalt. Ein Gespräch über glückliche Beziehungen und solche, die es werden wollen. Über Selbstbefriedigung bei Kindern und was es mit der 5:1 Regel auf sich hat.