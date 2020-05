Die insgesamt neun Trekking-Camp-Plätze im Schwarzwald (Bühlertal, Ruhestein, Feldberg) werden unter Vorbehalt der weiteren Corona-Entwicklung in den kommenden Wochen schrittweise geöffnet. Das teilt der Naturpark Südschwarzwald mit. Die Öffnung im Südschwarzwald soll ab dem heutigen Freitag erfolgen. Im Nordschwarzwald dann voraussichtlich ab 16. Juni. Darauf hätten sich die Betreiber der Camps geeinigt, so die Mitteilung weiter.

Grundlage dieser Entscheidung sei der Fahrplan der baden-württembergischen Landesregierung zur schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen. Für die Nutzung der Trekking-Plätze wurden besondere Verhaltens- und Hygieneregeln erarbeitet. Zudem müssen Gäste zur Kontaktnachverfolgung alle Mitreisenden ihrer Trekking-Tour angeben.

Start der Trekking-Saison war ursprünglich am 1. Mai. Bereits getätigte Buchungen für diesen Zeitraum wurden kostenlos storniert. „Alle Projektpartner freuen sich, dass es bald wieder losgeht. Dabei müssen wir aber natürlich die Vorgaben der Landesregierung und der Gesundheitsämter einhalten und bei Bedarf auch nachjustieren“, erklären die beiden zuständigen Projektmanagerinnen der Schwarzwälder Naturparke, Lilli Wahli und Christine Peter. So gelte nicht nur ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Zelten, sondern es werden auch in jedem Camp Desinfektionsmittelspender zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden die Hygiene- und Verhaltensregeln in jedem Camp sichtbar angebracht und im Vorfeld an die Gäste gesendet. Bei „Gegenverkehr“ auf schmalen Pfaden sollen die Wanderer eine Mund- und Nasenbedeckung tragen.

Die unterschiedlichen Öffnungstermine sind durch die

Verwaltungshoheit der Camps bedingt: Die Nationalparkverwaltung als Sonderbehörde des Landes Baden-Württemberg hat aufgrund der

aktuellen Situation bis mindestens 15. Juni 2020 alle Veranstaltungen

abgesagt und die Einrichtungen für die Öffentlichkeit geschlossen. Damit einher geht auch die Schließung der drei Trekking-Camps, die sich auf der Fläche des Nationalparks befinden. Da die sechs Trekking-Camps im Nordschwarzwald durch Wandertouren miteinander verbunden sind, ist eine gleichzeitige Öffnung der dortigen Camps sinnvoll. Im Südschwarzwald können die Gemeinde Dachsberg und die Stadt St. Blasien bereits vorher ihre Camps öffnen. Stets aktuelle Informationen gibt es unter www.trekking-schwarzwald.de.