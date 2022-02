Bad Dürrheim vor 5 Stunden

Der Neubau der Klinik Limberger in Bad Dürrheim ist in den Startlöchern – das sind alle Details zum Millionenprojekt

Gegenüber der Luisenklinik soll in Bad Dürrheim die neue Klinik Limberger entstehen. Am Freitag ist das Projekt den Bürgern vorgestellt worden. Nun ist also klar, wann gebaut wird, wie groß und teuer das Projekt wird und wann die Gesundheitseinrichtung in Betrieb gehen kann.