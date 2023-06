Der Kirchturm der katholischen Stadtkirche St. Andreas erstrahlt seit wenigen Wochen wieder in neuem Glanz. Das Gerüst am Kirchturm ist seit geraumer Zeit abgebaut, sodass das Gotteshaus nun wieder vollends zur Geltung kommt. Die Sanierung der 1950 eingeweihten Kirche sei aktuell fast abgeschlossen, so Pfarrer Karlheinz Brandl. Lediglich einige Restarbeiten stünden in den kommenden Wochen noch an, so der Leiter der Seelsorgeeinheit. Dazu zähle unter anderem die Sanierung des Flachdachs über dem Kellerbereich, der Anschluss einer Dachrinne sowie das Einbringen einer Trittplatte im Bereich des Nebeneingangs sowie die Fertigstellung der Außenanlage, so Karlheinz Brandl.

„Erfreulich ist zudem, dass die Uhrzeit nun wieder auf allen Seiten des Kirchturmes richtig angezeigt wird“, so der Geistliche. Mit der Sanierung von St. Andreas geht eines der größten Projekte der Kirchengemeinde Blumberg dem Ende entgegen. Mit Gesamtkosten von aktuell 860.000 Euro ist die Sanierung der Stadtkirche auch finanziell eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre.

Mit der Fertigstellung des Kirchturms endet nach gut zweijähriger Bauzeit die Außenrenovation der Stadtkirche sowie die Sanierung des Glockenstuhls mit der Erneuerung der Läuteanlage und Reparatur der Turmuhr. Die laut Bauzeitenplan ursprünglich geplante Übergabe des Bauprojektes im September 2022 konnte aufgrund verschiedener Faktoren nicht eingehalten werden. Zum einen wurde bereits im Frühjahr 2021 das Projekt in zwei Bauphasen eingeteilt. Dies war der damals schlechten Witterung geschuldet. Der erste Bauabschnitt erfolgte bereits im Jahr 2021 und beinhaltete die vollständige Sanierung des Hauptgebäudes mit dem angebauten Seitenschiff. Nach einer Winterpause wurde im Frühjahr 2022 der Kirchturm eingerüstet. Zusätzlich zur Außenrenovation des Kirchturmes zählte die Sanierung des Glockenstuhls sowie die Erneuerung der Läuteanlage für die Glocken und die Reparatur der Kirchturmuhr. Aufgrund von nicht vorhersehbaren zusätzlich notwendigen Bauarbeiten an den Schallläden verzögerte sich die Fertigstellung des Kirchturmes um ein gutes halbes Jahr. Die Schallläden, welche in erster Linie zur Verbesserung der Klangbestrahlung dienen, mussten komplett erneuert werden, da diese sich in einem desolaten Zustand befanden. Dies habe man erst nach der Eingerüstung feststellen können, so Pfarrer Karlheinz Brandl.

Durch das im Zuge der Außensanierung des Kirchturms vorhandene Gerüst habe man sich dazu entschieden, den Austausch der Schallläden ebenfalls vorzunehmen, so der Pfarrer. Auch die durch Wasser bedingten Fäulnisschäden im Dachbereich des Turmes wurden erneuert, ebenfalls wurde die Turmuhr repariert, berichtet Karlheinz Brandl. „Die Turmuhr und das Glockengeläut sind wieder in Betrieb“, sagt er erfreut.

„Der Abschluss des Bauprojektes soll in einem Gottesdienst gefeiert werden“, erklärt Pfarrer Karlheinz Brandl. Der Geistliche zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis und betont, dass es für die Gottesdienste zu keiner Zeit Einschränkungen gab. Weiterhin sei die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Architekturbüro Gut aus Hüfingen stets sehr professionell gewesen. Auch die Beauftragung vorwiegend regionaler Handwerksbetriebe zeige die örtliche Verbundenheit, so Karlheinz Brandl abschließend.