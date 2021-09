Deißlingen vor 1 Stunde

„Der Käpt‘n verlässt das Schiff am Schluss“: Über eine Frau, die sich in einer Männerbranche behauptet hat und jetzt manchmal den Kopf schüttelt, über die Vorstellungen junger Arbeitnehmer

Als Bettina Schuler-Kargoll in den 1990er-Jahren schwanger wird, gibt es in ihrem Wohnort nicht eine einzige Kinderkrippe. Sie fängt nach acht Wochen Mutterschutz dennoch wieder Vollzeit an zu arbeiten. Seit knapp 30 Jahre ist sie nun Geschäftsführerin eines Recyclingbetriebs. Sie war und ist die erste weibliche Vizepräsidentin bei der IHK. Wie schafft man das? Und: Was muss man dafür aufgeben?