Im Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es einen Wechsel: Der bisherige Geschäftsführer Alexander Merk übernimmt die Leitung des Jobcenters Freiburg Stadt. Seine Nachfolge tritt laut Pressemitteilung der Agentur für Arbeit im Januar 2021 dann Tobias Wilde an. Wilde ist in Löffingen aufgewachsen und schloss dort bei der Stadtverwaltung seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten ab. 2005 startete Wilde bei der Bundesagentur für Arbeit. Zuletzt war er als Bereichsleiter im Jobcenter Freiburg tätig.

Geschäftsführer Alexander Merk ist seit 25 Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit tätig. Er startete seine berufliche Laufbahn bei der Agentur für Arbeit in Freiburg. Im Laufe seiner Karriere sammelte er langjährige Erfahrung als Führungskraft im Jobcenter Freiburg. 2016 übernahm er die Verantwortung für das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis.

Merk war es als Geschäftsführer immer wichtig, die Angebote des Jobcenters sowohl vor Ort als auch mit digitalen Services gut zugänglich zu machen, heißt es. So setzte er in enger Abstimmung mit dem Landkreis das Projekt „Sozialraumorientierung“ um, um die Angebote des Jobcenters in der Region zu stärken. Merk brachte die digitalen Angebote wie Online-Terminierungstool, Chatbot oder mobilen Postfach-Service voran. Mit der Jugendberufsagentur wurde ein Angebot speziell für Jugendliche auf den Weg gebracht, die Hilfe bei ihrem beruflichen Werdegang benötigen. Im Januar will das Jobcenter das Projekt Videoberatung starten.

Freude auf neue Aufgaben

„In den letzten vier Jahren war es mir ein großes Anliegen, insbesondere langzeitarbeitslose Menschen auf ihrem Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe professionell zu unterstützen. Auf das Erreichte bin ich schon ein wenig stolz. Mitentscheidend für diesen Erfolg ist die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Netzwerkpartnern. Aber gleichzeitig freue ich mich auf die neuen Aufgaben in meiner Geburtsstadt Freiburg“, sagt Merk.

Und Landrat Sven Hinterseh lobt: „Herr Merk war stets ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner, dem die Weiterentwicklung des Jobcenters immer wichtig war. Ich danke ihm für seinen großartigen Einsatz und seine engagierte Arbeit für den Schwarzwald-Baar-Kreis.“

Das Jobcenter wird als gemeinsame Einrichtung der Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis (kommunaler Träger) geführt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis werden aktuell 7588 Kundinnen und Kunden in 3925 Bedarfsgemeinschaften betreut.