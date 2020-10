Serie „Weg damit“: Ein Besuch im Recyclingzentrum Villingen, wo wertvolle Rohstoffe in den Containern schlummern

Ob Erdöl, Kohle oder Edelmetalle: Auf der ganzen Erde werden die Rohstoffe knapper. Eine Lösung könnte auf den hunderten Recyclinghöfen in ganz Deutschland liegen – also auch in Villingen-Schwenningen. „Urban Mining“, übersetzt