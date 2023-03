Die Sonne scheint aus wolkenlosem Himmel, fröhliche Kinder suchen im Garten ihre Osternestchen, ein Häschen hoppelt vorbei. So sieht Ostern in der Werbung aus.

Die Realität ist – vor allem im Schwarzwald – oft ein bisschen anders. Schneematsch und Minusgrade, Eiskratzen statt Eis essen: In der Region zu Ostern keine Seltenheit. Wie sind die Aussichten für sonnige Ostern in und um Villingen-Schwenningen? Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor wagt einen Ausblick.

Für eine genaue Prognose für Ostersonntag und -montag sei es zwar noch zu früh. Doch so viel kann er schon sagen: „Die Karwoche bis einschließlich Karfreitag wird relativ kühl.“

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor. | Bild: Wetterkontor

Ab Samstag wird es kälter

Eher mildere Temperaturen für die Region erwartet Schmidt allenfalls noch in dieser Woche am Donnerstag und Freitag. Allerdings auch mit Regen, bevor ab Samstag trockene, aber auch kältere Luftmassen erwartet werden.

„Kommende Woche dürfte das Wetter insgesamt nicht schlecht werden mit tagsüber bis zu zehn Grad“, sagt er voraus. Nachts müsse allerdings mit Frost gerechnet werden.

„Es kann gut sein, dass es an Ostersonntag und Montag richtig schön wird. Temperaturen von mehr als 20 Grad hatten wir ja durchaus auch schon.“ Jürgen Schmidt vom Wetterkontor

Also keine Ostereiersuche im Grünen? Schmidt will sich mit zehn Tagen Vorlauf noch nicht festlegen. „Es kann gut sein, dass es an Ostersonntag und Montag richtig schön wird. Temperaturen von mehr als 20 Grad hatten wir ja durchaus auch schon.“

15. März 2015: Saharastaub färbt Villingen ein. Für dieses Wetterphänomen bräuchte es Luftmassen aus dem Süden, die Saharaluft ansaugen. Momentan bestimmen kalte Luftmassen das Wetter. | Bild: Göbel, Nathalie

Dass momentan eher kühlere Luft hierher gelangt, liege an den aus Skandinavien herbeiströmenden Luftmassen. Gerade in Lappland sei es noch sehr kalt mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad, dazu 70 bis 80 Zentimeter Schnee. „Sogar in Mittelschweden liegen noch rund 50 Zentimeter.“ Genug Potenzial für kalte Luftmassen also.

Saharastaub ist nicht zu erwarten

Für frühlingshaft-warmes Osterwetter bräuchte es mehr Wind aus dem Süden. „Dann wäre es sehr angenehm.“ Zugleich steigt damit das Risiko für Sahara-Staub, der den Südwesten im vergangenen Jahr orangerot färbte. Tatsächlich seien auch derzeit geringe Mengen an Saharastaub unterwegs, sagt Jürgen Schmidt. Diese dürften aber mit dem erwarteten Regen der kommenden Tage verschwinden.