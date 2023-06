Traurig, ratlos, aber auch wütend steht Horst Kritzer auf seiner Hauswiese in Waldhausen. Er trägt Gummistiefel. Denn ohne die kann er sein Land nicht mehr betreten. Was für ihn früher ein Idyll war, hat der Biber zunichte gemacht.

Abgesehen davon kann Kritzer das Gelände auch landwirtschaftlich nicht mehr nutzen. Seine Kühe weiden auf einem höher gelegenen Streifen an der Ortsstraße oder müssen auf entfernter liegende Wiesen getrieben werden.

Exkursion ins Überflutungsgebiet

Bei einem Rundgang informiert er über die Situation. Der erste Biberdamm lässt nicht lange warten. Er steht schon nach einer kleinen Brücke, die hinter dem Anwesen auf die gegenüberliegende Seite des Brändbachs führt.

Auch hier ist die Wiese, die der Stadt gehört, vollkommen überflutet, Bäume sind angefressen, von vielen kleineren ragen nur noch spitze, etwa 30 Zentimeter lange Reste wie Pfeilspitzen aus dem Boden. Weiter aufwärts am Bach findet man dann einen weiteren Damm und eine Biberburg.

Lange wird dieser Baum im aufgestauten Brändbach nicht mehr überleben | Bild: Lutz Rademacher

Zurück auf dem Gelände der Kritzers findet sich die Gruppe in einem regelrechten Sumpfgebiet wieder. „Früher war das hier ein Paradies. Wenn das Heu versorgt war, haben wir hier mit den Kindern gegrillt “, erinnert sich Kritzer an frühere Zeiten und gerät ins Schwärmen. „Wenn alles gemäht ist, ist es so schön.“

Tochter Kathrin Demitter zeigt auf eine Stelle, an der die Wiese unterhöhlt ist, ein Loch, in das schon ein Enkel eingebrochen ist. „Das interessiert aber niemanden, weil der Biber unter Naturschutz steht“, bemerkt sie. Die Bewirtschaftung von etwa anderthalb Hektar direkt hinter dem Haus sei unmöglich, selbst im extrem trockenen Jahr 2022.

„Ich will keine Entschädigung. Ich will, dass der Biber wegkommt.“Horst Kritzer, Landwirt, Ortsvorsteher, Gastronom | Bild: Lutz Rademacher

„Mit dem Allrad-Traktor fährst du ein Stück, dann säufst du ab. Dann ist fertig. Das Gras verfault, alles ist kaputt. Ich fühle mich enteignet“, schimpft Kritzer. Und das auf der Wiese direkt hinter dem Haus, dem wertvollsten Land, das er habe. Nur noch zehn bis 15 Prozent seien nutzbar, klagt Horst Kritzer.

Früher konnten dort die Kühe in einem guten Jahr vier Mal weiden. Doch selbst im trockenen Jahr 2022 konnte er sie nicht mehr hereinlassen. Die gehen so weit, bis sie einsinken, dann gehen sie wieder zurück. Die sind ja auch nicht dumm“, so Kritzer. „Bald muss ich mit Wasserbüffeln planen“, fügt er sarkastisch hinzu.

Auch dieser Baum hat am Brändbach nicht überlebt. | Bild: Lutz Rademacher

Das ganze Dilemma habe vor knapp drei Jahren begonnen. „Es fing an mit einem Biberdamm, dann hat es sich immer weiter hochgeschaukelt. Es hat aber kein Mensch geglaubt, dass er so weiterbaut.“

Die damalige Biberbeauftragte Bettina Sättele habe sich die Situation vor Ort angeschaut. Mit Kritzers Einverständnis wurde ein Graben gezogen, um das Wasser wieder in den Brändbach zurückzuleiten, ein bestehender Graben wurde wieder aufgemacht.

Ein zweiter Damm entstand

„Dann dachte ich, es sei Ruhe“, so Kritzer. Aber weit gefehlt. Inzwischen ist ein zweiter Biberdamm entstanden. Es sei zu weiteren Vor-Ort-Terminen gekommen, die das Problem aber nicht gelöst hätten. Im Gegenteil. “Die bekommen wieder Junge. Das hört nie auf.“ Auf die Frage, was er sich als Entschädigung vorstelle, bricht es aus ihm heraus: „Ich will keine Entschädigung. Ich will, dass der Biber wegkommt!“

„Uns sind aufgrund des Schutzes, den der Biber genießt, die Hände gebunden“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Man sei auf das Landratsamt zugegangen, das dann Sofortmaßnahmen beauftragt habe. Beseitigungsaktionen hätten das Problem aber nicht endgültig gelöst, weil der Biber andere Ausweichmöglichkeiten gesucht habe.

Betreten nur mit Gummistiefeln: Der Brändbach ist gestaut, das Wasser läuft über die Wiese (von links). Armin Ewald, Horst Kritzer und Kathrin Demitter. | Bild: Lutz Rademacher

Die bisherigen Bemühungen seien unbefriedigend. „Ich habe da leider keine Lösung“, so Bächle. Denn wenn man einen Damm einreiße, stelle sich nach kurzer Zeit der gleiche Zustand wieder ein.

Immer häufiger Überflutungen

Und wie sieht das Landratsamt die Biberproblematik? Von einer gestiegenen Biberpopulation im Schwarzwald-Baar-Kreis spricht Heike Frank. Für die Sprecherin der Behörde folgt daraus, dass in den vergangenen Jahren die Biberpopulation gestiegen ist.

Heike Frank | Bild: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Das sorge dafür, dass Biberaktivitäten wie beispielsweise der Bau von Dämmen, bei denen das Gewässer aufgestaut wird, zunehmen: „Es kommt immer öfter vor, dass Grundstücke, die an Gewässer angrenzen, zum Teil auch landwirtschaftlich genutzte Flächen, dann von Überflutungen betroffen sind“, räumt Frank ein.

Keine Rechtsgrundlage für Schadensersatz

Situationsabhängig werde geprüft, wie entstandene Schäden behoben, welche präventive Schutzmaßnahmen vor Biberaktivitäten ergriffen werden können. „Für Biberschäden gebe es derzeit keine rechtliche Grundlage für Schadensersatzleistungen“, ergänzt Frank.

Präventivmaßnahmen, wie zum Beispiel das Anbringen eines Verbiss-Schutzes können inklusive der benötigten Schutzmaterialien jedoch anteilsmäßig gefördert werden. Die untere Naturschutzbehörde stehe hierzu gerne beratend zur Verfügung.

Abhilfe birgt allenfalls die dynamischen Entwicklung der Biberlebensräume, wie es Frank beschreibt. Während neue Dämme hinzukommen, werden andere zum Beispiel bei Starkregenereignissen weggespült.

Da es sich beim Biber um eine streng geschützte Art nach Bundesnaturschutzgesetz handelt, ist es verboten, ihn zu fangen, zu verletzen, zu töten, erheblich zu stören oder seine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Über Ausnahmen und Befreiungen von dieser Vorschrift entscheide das Regierungspräsidium Freiburg.