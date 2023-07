Mitfahren

Die Mitfahrt bei der Mondscheinfahrt ist kostenlos. Abfahrt ist am Freitag, 21. Juli, um 20.14 Uhr in Trossingen Stadt am Eisenbahnmuseum. Nach kurzem Aufenthalt am Trossinger Staatsbahnhof ist der Zug nach knapp 30 Minuten wieder zurück in der Stadt. Informationen im Internet: www.trossinger-eisenbahn.de