Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde Dauerärger um verdreckte Glascontainer-Plätze: Kreis fordert jetzt mehr Geld fürs Reinigen Illegale Müllablagerungen nerven auch Kreis und Kommunen. Sie übernehmen zwar das Säubern der Stellplätze, bleiben aber offenbar auf rund 110.000 Euro an Kosten sitzen. Das will der Kreis jetzt nicht mehr hinnehmen.

Sauber und aufgeräumt: Damit sich Glascontainer-Standorte möglichst immer so präsentieren wie hier bei Hapimag in Unterkirnach, treiben Kreis und Kommunen einigen Aufwand. Den erstatten die Dualen Systeme aber längst nicht mehr ausreichend, findet das Landratsamt – und will das nicht mehr weiter akzeptieren. | Bild: Felicitas Schück