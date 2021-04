Die Feuerwehr musste am Ostermontag in die Haggasse in Dauchingen ausrücken. Laut Einsatzleiter Ralf Laufer ist an einem Rohbau Bauschutt aus derzeit ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die nahe am Gebäude und unter einem Vordach gelagerten Baumaterialien die Fassade in Mitleidenschaft ziehen konnte. Die Ursache für den Brand ermittelt die Polizei.