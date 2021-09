Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

„Das Wichtigste ist Planung“: Wie Triathlet Dominic Sowieja Extremsport und Beruf unter einen Hut bekommt

Fünf Kilometer Schwimmen in aller Frühe, dann arbeiten, zur Mittagspause ein zehn bis 20 Kilometer langes Intervall-Laufprogramm, wieder arbeiten und vor dem Schlafengehen noch zwei bis drei Stunden auf das Rad steigen sowie Vorkochen: So sieht zum Beispiel ein normaler Dienstag bei Leistungssportler Dominic Sowieja aus. Wir haben mit dem Triathleten aus Hochemmingen gesprochen, was ihn jeden Tag aufs Neues antreibt, um in die Weltspitze seines Sports vorzurücken.