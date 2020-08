Am Sonntagmorgen um sieben Uhr geht es an der Neckarquelle in Schwenningen los: Hier startet der Neckarlauf – ein Ultramarathonlauf in sieben Etappen mit insgesamt 377 Kilometer. Die knapp 60 Teilnehmer legen täglich zwischen 46 und 57 Kilometer zurück. Organisiert wird der Lauf von der Ultramarathon-Vereinigung, hier war jahrelang Ingo Schulze die treibende Kraft, selbst Ultramarathon-Läufer aus Leidenschaft. Jetzt, mit 72 Jahren, tritt er etwas kürzer, und organisiert die Pressearbeit und kümmert sich um organisatorisches. „Ich hab insgesamt fast 152 000 Kilometer auf dem Tacho“, erzählt er lachend. Er hat Läufe quer durch Europa – von Lissabon nach Moskau – organisiert, einen Schwarzwaldlauf rings um Horb, wo er lebt, initiiert und zahlreiche weitere Läufe.

Für Extremläufer ist ein Wetter von ungefähr 18 Grad und leichtem Nieselregen optimal. | Bild: JAS

Die Läufer, die solche Strecken zurücklegen, sind aus einem besonderen Holz, so Schulze. „Man muss den unbedingten Willen haben zu laufen und es lernen, seinen Kopf auszuschalten“, berichtet der langjährige Läufer aus eigener Erfahrung. Man man anfängt zu überlegen, was man sich da aufbürdet, sei es schon zu spät. Schulze hat auch einige Bücher über Ultramarathons geschrieben. Er sieht die Läuferszene als eine Art Pyramide, mit vielen Hobbyläufern, dann kämen die Marathonläufer und ganz oben an der Spitze die wenigen Ultramarathonläufer. „Das ist schon ein überschaubares Feld, die meisten kennt man.“

Ultramarathonläufer bewältigen bis zu 80 Kilometer Strecke am Tag, hier beim Schwarzwaldmarathon geht die Strecke von Horb bis über den Feldberg wieder zum Startpunkt, das sind 420 Kilometer. | Bild: privat

Beim Neckarlauf gehen die Etappen von Schwenningen, nach Sulz, Tübingen, Lichtenwald, Besigheim, Gundelsheim, Neckargemünd und dann weiter auf der Schluss-Etappe nach Mannheim-Sandhofen. Die Teilnehmer übernachten entweder in Turnhallen, so wie in Schwenningen, oder in Zelten. Das Betreuerteam sorgt alle zehn Kilometer für passende Verpflegung und Getränke, die Helfer markieren die Strecke mit aufgesprühten oder geklebten Pfeilen. „Die Läufer sollen sich auf nichts anderes als auf das Laufen konzentrieren“, erklärt Ingo Schulze das Konzept der Ultramarathon-Vereinigung. Da sich für solche extremen Randsportarten kaum Sponsoren finden lassen, müssen die Kosten über die Startgebühren umgelegt werden. Für den Neckarlauf sind so rund 630 Euro Teilnahmegebühr fällig, dafür gibt es aber auch Übernachtung, Gepäcktransfer, Frühstück und warmes Essen an den Zielpunkten, Verpflegung auf der Strecke und einiges mehr.

Wer einen Ultramarathon geschafft hat, kann stolz auf sich sein, ein solcher Extremlauf erfordert vor allem viel Kopfarbeit, man dürfe sich gar nicht mit dem Gedanken befassen, was man seinem Körper da zumutet, erkärt Ingo Schulze. | Bild: privat

Für die Läufer sei ein leichter Nieselregen und Temperaturen um 18 Grad das perfekte Wetter. „Das ist allerdings für die Helfer blöd“, räumt Ingo Schulze ein, die an den Verpflegungspunkten alles trocken halten müssen. Damit alle unbeschadet und gesund wieder nach Hause kommen wurde anhand der gesetzlichen Vorgaben und den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet. In Schwenningen treffen sich die Teilnehmer und die Organisatoren in der Neckarturnhalle am Samstag zum Kennenlernen und zur Wettkampfeinweisung. Übernachtet wird in der Turnhalle, viele Teilnehmer oder die Begleitpersonen haben sich auch Hotelzimmer gebucht. Am Sonntag, 30. August, um sieben Uhr fällt dann der Startschuss: Da OB Roth im Urlaub ist, übernimmt Grünen-Stadträtin Elif Cangür die Aufgabe, die Läufer auf die Strecke zu schicken.