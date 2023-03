„Das ist mindestens Bundesliga bis Champions-League, was wir da haben, das ist eine Marke“. So bezeichnet Kreisrat Armin Schott (Grüne) das Naturschutzgroßprojekt Baar, dessen Fläche große Teile des Schwarzwald-Baar-Kreises umfasst und bis in den Kreis Tuttlingen reicht.

Tatsächlich genießen die heimischen Naturschätze auf nationaler Ebene inzwischen große Wertschätzung und Aufmerksamkeit.

Seit zehn Jahren werden Teile der Baar und der Baaralb aufgrund ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung für den Naturschutz vom das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert, zudem fließt Geld vom Land Baden-Württemberg.

Grünen-Kreisat Armin Schott

Dabei fließen beträchtliche Summen. Projektleiter Thomas Kring berichtete den Kreisräten im Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistages nun unter anderem, dass die zur Verfügung stehenden Mittel im vergangenen Jahr mit 873.560 Euro zu 100 Prozent abgerufen wurden.

Projektleiter Thomas Kring

Im Jahr 2021 seien es immerhin 99 Prozent gewsen, nachdem der Mittelabruf in den ersten Jahren des Projektes die zur Verfügung stehenden Summen nicht abschöpfen konnte.

Diese können, wie auf Nachfrage der Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) zu erfahren war, nicht nachträglich gefordert werden.

Seit 2018 in der Umsetzung

Das Projekt befindet sich seit Mai 2018 in Umsetzungsphase. Zuvor musste seit 2013 viel Vorarbeit geleistet werde. Dazu gehörten unter anderem Verhandlungen mit Grundstückseigentümern von Flächen, die für den Arten- und Biotopschutz vorgesehen waren.

Ein Ziel des Projektes ist Förderung des Biotopverbundes auf der Baar, verbunden mit einem Beitrag zum Klimaschutz. Am Beispiel Waldrandgestaltung erklärte Kring, dass durch die Verbesserung der Übergänge von Offenland zu Wald eine erhöhte Artenvielfalt seltener Tier-und Pflanzenarten geschaffen werden kann. Die Baaralb bei Fürstenberg und Geisingen sowie die Wutachflühen Blumberger Pforte sind Beispiele.

Waldränder und Moore erhalten und aufwerten

Die Offenhaltung von Mooren ist ein weiterer Schwerpunkt und sorgt ebenfalls für mehr Artenvielfalt. Die größten Moorflächen im Projektgebiet sind Birkenried (Mittelmeß) mit 33 Hektar, das Albrachtal mit 19,39 und das Schwenninger Moos mit 15, 54 Hektar.

Altholz-Bestände als Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere sollen durch Stilllegungsflächen im Wald geschaffen werden, der sich ohne menschliche Eingriffe entwickeln können soll. „Wir wollen die 100 bis 200 Jahre alten Bäume als Habitat für Vögel und Fledermäuse erhalten“, erklärte Kring.

Bild: Orlowski, Birgit

Eine Zwischenevaluierung des Projektes ist für Mitte diesen Jahres vorgesehen, eine Schlussevaluierung auf Anfang 2028. Und nach weiteren zehn Jahren soll noch mal Bilanz gezogen werden.

Mehr Geld für Personal Die Personalkosten sind im Finanzierungsplan sozusagen statisch. 2022 betrugen sie zirka 243.000 Euro. Im Plan eingestellt sind 225.000 Euro. Ab diesem Jahr soll eine Anpassung des Finanzierungsplanes auf bis zu 255.000 Euro erfolgen.

Die Stadt Blumberg soll eine Ausgleichszahlung erhalten, weil in diesem Jahr 15 Hektar Wald dauerhaft aus der Nutzung genommen werden. Die Stadt erhält dafür 384.000 Euro, verteilt auf vier Jahre.

Kreisräte voll des Lobes

Die Kreisräte aller Fraktionen waren voller Lob und unterstützten den Beschlussvorschlag. Dieser sieht eine Anpassung des Finanzierungsplanes bei Ausgleichszahlungen und Personalkosten vor.

„Das Projekt ist auf einem guten Weg, Naturschutz ist nicht mehr wegzudenken“, sagte Michael Kollmeier (CDU). Allerdings müsse das Thema Waldgestaltung öffentlich diskutiert werden.

„Das Naturschutzgroßprojekt Baar ist ein Gewinn und ein Erfolg für die Region“, zeigte sich SPD-Kreisrat Edgar Schurr überzeugt.

Angeregt wurde von Walter Klumpp (Freie Wähler), dass die Bürger mehr eingebunden werden sollten. Aufgrund der Personalausstattung seien Führungen schwierig zu bewerkstelligen, sagte Projektleiter Kring.