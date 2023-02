Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Das gab‘s noch nie: Schwäbisch-alemannische Hästräger beim Karnevalsumzug in Köln

Jahrzehntelang waren sie sich in tiefster närrischer Abneigung verbunden: Die Karnevalisten vom Rhein und die Narren der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Doch jetzt laufen Fastnachter im Häs am Montagsumzug in Köln mit.