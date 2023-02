Bernhard Mauritz war unterwegs zur Arbeit in Schwenningen. Es war früh am Morgen, 5.30 Uhr vor der Gaststätte „Holzmichel“ in der Rottweiler Straße. Es stutzte plötzlich: Auf dem Gehweg lag ein Geldbeutel. Es war ein roter Bedienungsgeldbeutel. Der Inhalt: 620 Euro Bargeld und ein Zutrittschip.

Der ehrliche Finder gab den Geldbeutel beim Polizeirevier Schwenningen ab. Die Polizei ermittelte die Verliererin, „eine junge Dame, die den Verlust ihres Geldbeutels beim Polizeiposten Trossingen am 30. Juni 2022 zur Anzeige brachte und sich sicher über den ehrlichen Finder gefreut haben dürfte“, wie Polizeivizepräsident Thomas Föhr es bei der Ehrung von Bernhard Mauritz im Landratsamt formulierte.

Es zählt die gute Tat

Zusammen mit mehr als ein Dutzend weiteren Bürgern erhielt Mauritz jetzt eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Einen Finderlohn habe er allerdings bisher nicht bekommen. Da hat die Besitzerin der Börse wohl nicht dran gedacht. Doch was zählt, ist die gute Tat.

Auch Benjamin Raabe wurde jetzt geehrt. Er war nachts kurz vor drei Uhr aufgewacht und einen Mann beobachtete, der zu Fuß vom SSC-Sportplatz in Donaueschingen kommend in Richtung Bräunlinger Straße unterwegs war und dabei immer wieder geparkte Autos durch Fußtritte gegen die Außenspiegel oder die Karosserie beschädigte.

Benjamin Raabe (rechts) beobachtete einen Täter bei der Beschädigung von mehreren Autos in Donaueschingen.

Randalierer tritt auf geparkte Autos

Raabe rief die Polizei. Ein weiterer Zeuge hatte den Randalierer mit einem Handy gefilmt. Die Polizei konnte den Täter festnehmen. Es war ein 24 Jahre alter Mann, der kein Tatmotiv, aber offenbar ziemlich tief ins Glas geschaut hatte. Mehr als 10.000 Euro Sachschaden hatte er durch seine sinnlose Aktion verursacht.

Durch sein „entschlossenes und couragiertes Handeln“ habe Raabe der Polizei die Aufklärung ermöglicht und den Geschädigten zur Durchsetzung ihrer privatrechtlichen Ansprüche verholfen, lobte Landrat Sven Hinterseh.

Entschlossen und engagiert hat auch Annette Jaiser der Polizei geholfen. Damit hat sie dazu beigetragen, eine Unfallflucht aufzuklären. Am 30. Juni 2021 war sie mit ihrem Auto kurz nach 21 Uhr auf dem Hindenburgring in Donaueschingen unterwegs.

Annette Jaiser half, eine Unfallflucht in Donaueschingen aufzuklären.

Unfallflüchtige verfolgt

Sie beobachtete, wie ein anderer Autofahrer auf der Kreuzung Hindenburgring/Friedhofstraße mit seinem BMW auf eine Fußgängerampel prallte und danach ein Verkehrszeichen überfuhr. Fahrer und Beifahrer stiegen aus, begutachteten den Schaden an ihrem Auto und fuhren nach einem Fahrerwechsel weiter. Annette Jaiser verfolgte die beiden und verständigte mit ihrem Handy die Polizei.

Die Polizeistreife ermittelte den verantwortlichen Fahrzeuglenker auf dem Gelände der Esso-Tankstelle und nahm ihn vorläufig fest. Auch dieser Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Landrat Sven Hinterseh sprach der Donaueschingerin im Rahmen der Ehrung jetzt Dank und Anerkennung aus.