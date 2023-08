Das Sonnenblumenfeld bei den Villinger Bertholdshöfen lädt ab sofort zu einem Besuch ein. Die Firma Wildi-Gartenbau hat das Areal mit allerlei Elementen zum Entspannen und Ausruhen ausgestattet und freut sich über Besucher.

Die Anfahrt Das Sonnenblumenfeld liegt bei den Bertholdshöfen. Mit dem Auto erreicht man das Gebiet von Villingen her über die Steige und biegt beim ersten Kreisel ab. Aus Richtung Schwenningen vorbei am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Richtung Villingen, beim letzten Kreisel abbiegen. Es gibt einen kleinen, kostenlosen Parkplatz.

Sommer ist, wenn das Sonnenblumenfeld bei der Bertholdshöfen in voller Pracht erblüht. Jetzt ist es wieder soweit. Zehn-, neín hunderttausende Sonnenblumenköpfe recken sich in den blauen Himmel.

Dietmar und Claudia Wildi haben wieder eine Erholungsoase für jedermann geschaffen. „Dieses Jahr ist es etwas spärlicher, weil wir ein trockenes Frühjahr hatten. Aber die Nässe der vergangenen Tage hat dem Ganzen noch einmal einen richtigen Schub gegeben“, sagt Dietmar Wildi.

So schön strahlen Tausende Sonnenblumen Video: Sprich, Roland

Das Einzigartige an dem Sonnenblumenfeld ist, dass auf dem weitläufigen, zehn Hektar großen Feld, was der Größe von 15 Fußballfeldern entspricht, nicht nur Sonnenblumen angepflanzt sind, soweit das Auge reicht. „Es gibt auch wieder verschiedene Sitzgelegenheiten und Plätze zum Entspannen“, sagt Claudia Wildi.

So gibt es neben roten Relaxsesseln auch zwei Strandkörbe, eine Hollywoodschaukel, Holzliegen und mehrere Tische, an denen es sich hervorragend picknicken lässt. „Und wir haben auch wieder unser beliebtes Bett im Kornfeld, verrät Dietmar Wildi lachend.

Von der Hollywoodschaukel aus lässt sich die weite Landschaft genießen. | Bild: Sprich, Roland

2007 haben die Wildis die große Fläche bei den Bertholdshöfen das erste Mal als Erholungsplatz für die Allgemeinheit hergerichtet. Seither erfreut das Sonnenblumenfeld für wenige Wochen im Sommer viele Naturliebhaber und Spaziergänger. „Wir können beobachten, dass die Idee bei vielen Menschen sehr gut ankommt, die hier ein Picknick verbringen oder einfach die Seele baumeln lassen“, sagt Claudia Wildi.

Mittlerweile kommen auch viele Stammgäste, die mindestens einmal im Jahr hier ein Picknick veranstalten. Das Areal dient zudem auch immer wieder als Kulisse für Fotografen und Influencer, die die großen Sonnenblumen für Schnappschüsse entdecken.

An mehreren Tischen können Besucher ihre eigene Verpflegung mitbringen und ein Picknick veranstalten. | Bild: Sprich, Roland

Die Familie Wildi freut sich über jeden Besucher, der das Sonnenblumenfeld genießt. Eine Bitte hat Claudia Wildi allerdings: „Bitte nehmt euren Müll wieder mit.“

Auch zwei Stanrdkörbe laden zum Relaxen ein. | Bild: Sprich, Roland

Wenngleich das Sonnenblumenfeld im Grunde immer gleich ist, so sind die einzelnen Relaxzonen immer etwas anders angeordnet. Auch das etwa drei Hektar große Haferfeld in der Mitte ist dieses Jahr neu.

Das Bett im Kornfeld gibt es wirklich. | Bild: Sprich, Roland

Etwa acht Wochen lädt das Sonnenblumenfeld jetzt für einen Spaziergang ein. Und was passiert danach mit den Sonnenblumen? „Die werden abgeerntet und kommen in eine Biogasanlage“, verrät Dietmar Wildi. Bis dahin versprühen die Sonnenblumen pure Sommerfreude und machen schon beim Anblick fröhlich.