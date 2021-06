von der SK-Redaktion

Schon seit Wochen bewegt sich das Corona-Niveau im Schwarzwald-Baar-Kreis über dem Landesschnitt – so auch am Dienstagvormittag. Während Baden-Württemberg eine Sieben-Tages-Inzidenz von 42,9 aufweist, gibt das Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar einen Wert für den Kreis von 68,2 an. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vortag minimal gesunken, im Vergleich zur Vorwoche aber klar gestiegen.

Schwarzwald-Baar Spitzt sich die Lage wieder zu? Sorgen um stetig steigende Corona-Zahlen Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt haben sich laut Landratsamt seit Beginn der Pandemie 9747 Menschen mit Corona angesteckt, sechs mehr als am Vortag. 9341 davon gelten als genesen, ein Plus von 30. Aktuell sind 204 Personen im Kreis nachweislich infiziert, 25 weniger als vor 24 Stunden.

Schon länger ist nicht mehr nur das Ursprungsvirus für Infektionen verantwortlich. Wie auch im Rest der Bundesrepublik dominieren Covid-Mutationen. Von den 204 aktuell Infizierten, wurde bei 162 eine solche nachgewiesen. Insgesamt, so das Landratsamt weiter, wurden mit Stand zum 31.Mai 2442 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag 38 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Zahl der am Virus und seinen Folgen verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 202.