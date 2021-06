von sk

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 17. Juni, wurden 9653 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, was einem Plus von 21 Fällen zum Vortag entspricht.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9959, das sind acht neue Fälle im Vergleich zu Mittwoch. Die genesenen Fälle sowie 205 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 101 Personen, 13 weniger als am Vortag. Mit Stand zum Mittwoch, 16. Juni, wurden 2605 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet.

Die meisten mit Mutation

Von den aktuell 101 Infizierten sind 95 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Donnerstag am Coronavirus erkrankte Personen. Das zentrale Corona-Abstrichzentrum an der Schwenninger Hallerhöhe (Brandenburger Ring 150), für symptomlose Personen hat wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.