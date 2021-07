von sk

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Am Freitag, 2. Juli, wurden 9758 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, was einem Plus von vier Fällen zum Vortag entspricht.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9995, ebenfalls dein Plus von vier Fällen zum Vortag. Die genesenen Fälle sowie die bislang 211 Todesfälle sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 26 Personen. Mit Stand zum Donnerstag wurden 2636 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 26 Infizierten sind 13 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, die Delta-Variante ist nach Mitteilung des Landratsamtes aktuell nicht dabei.

PCR-Abstrich in Praxen

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit.