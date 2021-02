von sk

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis liegt, Stand Dienstag, bei 6101, was dem Stand vom Montag entspricht. Ein weiterer Mensch ist an oder mit Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 177. Aktuell sind im Schwarzwald-Baar-Kreis 72 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 13 Fälle weniger als am Montag.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag, 22. Februar, von 83 Personen ein Abstrich genommen.

31 Personen im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 23. Februar 31 am Coronavirus erkrankte Personen. Das zentrale Abstrichzentrum am Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit.