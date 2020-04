Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Stand Montag, 13. April, liegt die Zahl der bestätigten Infektionen demnach bei 376 – darunter 168 Infizierte, die bereits wieder gesund sind. Die Zahl der Todesfälle hat sich auf sechs erhöht.

151 Fälle gab es in Villingen-Schwenningen, 43 in Blumberg, 35 in Donaueschingen und 27 in St. Georgen. Für Niedereschach meldete das Gesundheitsamt 24 Infektionen, für Hüfingen 21, für Bad Dürrheim 17, für Königsfeld 13 und für Furtwangen zwölf.

In Dauchingen gab es acht Corona-Fälle, in Bräunlingen sechs, in Brigachtal, Triberg und Schonach jeweils vier und in Tuningen drei. In Schönwald gab es zwei und in Mönchweiler und Vöhrenbach jeweils einen Corona-Fall.

Schwarzwald-Baar-Kreis Coronakrise: Die aktuellen Entwicklungen im Schwarzwald-Baar-Kreis Das könnte Sie auch interessieren

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Karsamstag, 11. April, 18 Patienten behandelt, von 17 Personen wurde ein Abstrich genommen und ein Patient an das Schwarzwald-Baar Klinikum überwiesen.

Im Klinikum befanden sich am Samstag, 11. April, 55 am Coronavirus erkrankte Personen sowie fünf Verdachtsfälle in Behandlung. Nicht alle Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Weitere Kontaktpersonen werden ermittelt und gegebenenfalls isoliert.

Um wichtige gesundheitliche Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline unter 07721/913 71 90 eingerichtet. Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet.