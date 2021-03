von SK

Der SÜDKURIER meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag, 30. März, wurden 6.264 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 26 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6.697 (+ 14 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 183 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 250 Personen (- 12 Fälle zum Vortag).

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. In Baden-Württemberg sind diese Mutationen seit Dezember mit ansteigender Tendenz nachweisbar. Nach dem aktuellen Stand sind mittlerweile drei von vier Proben in der Gensequenzierung auf eine Mutation positiv. Mit Stand zum Montag, 30. März wurden 261 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 250 an COVID-19 Infizierten sind 141 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Montag, 29. März von 107 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 30. März 30 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen in der Osterwoche wie folgt geöffnet: Donnerstag, 1. April von 13 bis 15 Uhr sowie am Karsamstag, 3. April von 10 bis 12 Uhr. Regulär wieder am Donnerstag, 8. April von 13 bis 15 Uhr. Symptomatische Personen können sich an ihren Hausarzt wenden. An den Ostertagen steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öff-nungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.

Hier gibt es Antworten auf Ihre Fragen

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721 913 7670 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de.

Schwarzwald-Baar Luca App bringt Bürgern und Behörden mehr Sicherheit bei Corona Das könnte Sie auch interessieren

Die Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Schwarzwald-Baar Zu wenig Impfstoff: Der Landrat klagt bitter in Stuttgart – jetzt kommt die Antwort Das könnte Sie auch interessieren

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in VS-Schwenningen, Waldeckweg 25, 78056 Villingen-Schwenningen sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Termine werden telefonisch unter: 116 117 oder online unter: www.impfterminservice.devereinbart. Das Landratsamt selbst kann direkt keine Termine vergeben.