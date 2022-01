Die neue Variante des Corona-Virus, genannt Omikron, breitet sich mittlerweile auch zunehmend im Schwarzwald-Baar-Kreis aus. Berichtete Landrat Sven Hinterseh am Dienstag bei der Eröffnung des Impfstützpunktes im Hotel Solegarten in Bad Dürrheim noch von bislang 30 Fällen, meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch bereits 60 Omikron-Nachweise im Landkreis.

Das Landratsamt erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante ab sofort vom Kreisgesundheitsamt wieder statistisch erfasst und täglich gemeldet werde. Dies gelte sowohl für die täglichen Pressemitteilung als auch auf der Internetseite des Landratsamtes.

Schon am Mittwoch wurde auf der Corona-Webseite des Kreises mit den Übersichtsgrafiken (dem so genannten „Dashboard“) unter der täglich aktualisierten Gesamtzahl der Coronafälle im Kreis (Überschrift: „Gesamtzahl Infizierte“) auch die Zahl der Omikron-Infektionen aufgelistet. Nutzer müssen allerdings schon genau hinschauen, die Zahl ist relativ klein geschrieben.

Von den 848 aktuell am Coronavirus infizierten Personen im Landkreis sind Stand 5. Januar demnach 60 Personen von der neuen Variante des Virus befallen worden. Die Infektionszahlen, die zuletzt deutlich rückläufig waren, steigen wieder an. Experten gehen davon aus, dass die hochansteckende Variante in kurzer Zeit die bislang noch dominante Delta-Variante ablösen wird.

Bislang hatte das Landratsamt keine verlässlichen Zahlen zur Ausbreitung der Omikron-Variante, weil die Labors angesichts ihrer hohen Testbelastung kaum freie Kapazitäten hatten, um die positiven Proben auch noch auf die Variante zu untersuchen. Inzwischen liegen den Laboren aber neue PCR-Testmöglichkeiten vor, die eine schnelle Identifizierung der vorliegenden Proben ermöglichen.