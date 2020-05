Die Corona-Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis stabilisiert sich leicht. Das Gesundheitsamt meldet einen „moderaten Anstieg von ein bis drei Fällen pro Tag“, so der Leiter des Gesundheitsamtes, Jochen Früh. Mit Stand Donnerstagvormittag gibt es demnach insgesamt 537 Fälle, davon sind 435 Personen genesen.

22. Todesfall

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt außerdem den 22. Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Aktuell sind 80 Personen an Covid-19 erkrankt, so Jochen Früh.

Abstriche in drei Altenheimen

Die Fieberambulanz hatte aufgrund von Massenabstrichen in drei Alten- und Pflegeheimen gut zu tun. Am Mittwoch wurde bei 75 Personen ein Abstrich genommen. Die Ergebnisse liegen je nach Aufkommen und Labor nach zwischen 24 Stunden und vier Tagen vor.

Problemlose Rückverfolgung

Wie Jochen Früh weiter sagt, gibt es derzeit keine Probleme, die Infektionsketten von positiv getesteten Personen zurückzuverfolgen. „Wir haben seit Beginn des Ausbruchs rund 5500 Kontaktpersonen rückverfolgt. Im Moment sind wir bei der Rückverfolgung von 300 Personen bei 80 Erkrankungsfällen.“ Aktuell werden beim Gesundheitsamt Villingen-Schwenningen weitere Personen geschult, um beim Ausbruch einer zweiten Welle, die laut Auskunft des Robert-Koch-Instituts für sehr wahrscheinlich gehalten wird, gut vorbereitet zu sein.

Die Pressesprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Sandra Adams, berichtete von aktuell 22 an Covid-19-erkrankten Patienten, die stationär in Donaueschingen behandelt werden. 24 Patienten, teilweise auch aus anderen Landkreisen, sind verstorben. Es handele sich überwiegend um ältere Patienten.

Standort Donaueschingen wird für Normalbetrieb hochgefahren

Am Standort Donaueschingen wird der Normalbetrieb wieder leicht hochgefahren. Nachdem diese Woche bereits eine Station mit 30 Betten für den Normalbetrieb geöffnet wurde, wird kommende Woche eine weitere Station mit 30 Betten für Nicht-Covid-Patienten zur Verfügung stehen.